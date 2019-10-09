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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم مؤتمرا حول "مكافحة العدوى والوقاية منها"

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم مؤتمرا حول "مكافحة العدوى والوقاية منها"

 

مسقط - الرؤية

نظمت الخدمات الطبية للقوات المسلحة صباح أمس مؤتمرا طبيا بعنوان "مكافحة العدوى والوقاية منها في عملية إعادة مُعالجة المعدات الطبية ومستهلكاتها وتكنولوجيات العمليات في عمان"، وذلك تحت رعاية العميد طبيب علي بن ناصر المسكري رئيس الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وبحضور سعادة الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية.

ويهدف المؤتمر إلى جمع المختصين في الرعاية الصحية للنظر في الممارسات والتحديات التي يواجهها مركز التعقيم (CSSD) والبيئة المحيطة بالعمليات الجراحية، وتبادل وجهات النظر في التطورات الحديثة القائمة على الأدلة والتجارب العلمية، وذلك حول سلسلة من الموضوعات المتعلقة بإعادة معالجة الأجهزة الطبية القابلة لإعادة الاستخدام، ومكافحة العدوى والوقاية منها، وجودة رعاية المرضى في العمليات الجراحية والمناظير.

ويشارك في المؤتمر عدد من الاستشاريين الطبيين والأطباء والخبراء والمختصين في مجال الرعاية الصحية من داخل السلطنة وخارجها، وقد شهد المؤتمر تقديم عدد من أوراق العمل والمحاضرات مقسمة إلى عدد من المحاور الرئيسية، إلى جانب عدد من جلسات المناقشة، ويستهدف المؤتمر الكوادر الطبية العاملة في جوانب إعادة معالجة الأجهزة الطبية والمعدات والبيئة المحيطة بالجراحة في غرفة العمليات، وفنيي معالجة التعقيم، وفنيي مكافحة العدوى، وأخصائيي إدارة المخاطر، وفنيي الهندسة السريرية والطبية الحيوية، وأخصائيي الجودة.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الأطباء والمختصين والمعنيين من الخدمات الطبية للقوات المسلحة والجهات الصحية الحكومية الأخرى والخاصة، وعدد من المدعوين.

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