توقعات بهطول أمطار على جبال الحجر ومسندم وسواحل بحر عمان

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على جبال الحجر والمناطق المجاورة، ومحافظة مسندم تمتد لتشمل أجزاء من سواحل بحر عمان مساء اليوم و اليومين القادمين.

وأضافت بأن الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة.

ومن المحتمل تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية البحر العرب وبحر عمان.

ونبهت الأرصاد من تدني مستوى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار الرعدية و تشكل الضباب، مع وجود رياح هابطة نشطة أثناء هطول الأمطار الرعدية.

ومن المتوقع أن تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول الى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلًا ، وتهب على الأجزاء الساحلية من بحر العرب رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة، بينما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة .