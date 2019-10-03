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"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير فيتنام

الخميس 03 أكتوبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير فيتنام

 

مسقط - العمانية

تسّلم سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية نسخة من أوراق اعتماد سعادة فوفيت زونغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية المعين وغير المقيم لدى السلطنة.

جاء ذلك خلال استقبال سعادته لسعادة السفير الفيتنامي بمكتبه أمس. ورحب سعادة الشيخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية خلال المقابلة بسعادة السفير الفيتنامي وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية فيتنام الاشتراكية دوام التقدم والنماء. حضر المقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

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