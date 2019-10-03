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الاجتماع الأول لمركز التدريب الإعلامي يناقش الهيكل والميزانية

الخميس 03 أكتوبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

الاجتماع الأول لمركز التدريب الإعلامي يناقش الهيكل والميزانية

◄ وزير الإعلام يؤكد أهمية النهوض بالمركز واستكمال بنيته الأساسية

مسقط - العمانية

عقد مجلس إدارة مركز التدريب الإعلامي أمس اجتماعه الأول برئاسة معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام.

وناقش المجلس خلال الاجتماع مشروعي الهيكل والميزانية المقدمين من الرئيس التنفيذي للمركز لاعتمادهما. وأكد معالي الدكتور رئيس مجلس الإدارة أهمية النهوض بالمركز واستكمال بنيته الأساسية وتسخير الإمكانات اللازمة لتحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- في رفع قدرات الإعلاميين وتعزيز الأداء الإعلامي في المؤسسات الحكومية والخاصة. وقدم الدكتور عبيد بن سعيد الشقصي الرئيس التنفيذي للمركز عرضًا مرئيًا عن خطوات البناء والتأسيس التي تمت والمجدولة في المرحلة القادمة.

وتم إنشاء مركز التدريب الإعلامي بمرسوم سلطاني رقم 3/2018 بهدف دراسة الاحتياجات التدريبية وتقديم دورات متخصصة في مختلف مجالات الإعلام لفئات تشمل الممارسين الإعلاميين والعاملين في دوائر وأقسام العلاقات العامة والإعلام وطلبة وخريجي الإعلام. ويهدف المركز إلى تأهيل المدربين في مختلف المجالات الإعلامية وتعزيز مهارات التعامل مع وسائل الإعلام. ويمثل أعضاء مجلس إدارة المركز جهات تشمل وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وجامعة السلطان قابوس ومركز اتصالات الخدمات الحكومية التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى أعضاء يمثلون القطاع الإعلامي الخاص وجمعية الصحفيين العُمانية.

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