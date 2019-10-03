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رئيس فيتنام يمنح سفيرنا في هانوي وسام الصداقة

الخميس 03 أكتوبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

رئيس فيتنام يمنح سفيرنا في هانوي وسام الصداقة

هانوي - العمانية

مَنَح فخامة نجوين فو تشوم رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وسامَ الصَّداقة لسعادة الشيخ سلطان بن سيف المحروقي سفير السلطنة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية؛ تقديرًا لمُساهماته المثمرة في تعزيز وتقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.

وقلَّد الوسام لسعادته نيابة عن فخامة الرئيس الفيتنامي سعادة نجوين كووك كوونج نائب وزير الشؤون الخارجية، خلال مراسم جرت بقصر الضيافة الحكومي في العاصمة هانوي. وقال سعادة نائب وزير الشؤون الخارجية الفيتنامي -في كلمة له- إنَّ هذا الوسام إنما هو تعبيرٌ صادقٌ عن التقدير العالي والمودة التي تُكنها حكومة وشعب فيتنام لحكومة السلطنة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والشعب العُماني، مُشيدًا بجهود سعادة السفير الذي عمل بصورة رائعة وفعالة مع وزارة الخارجية الفيتنامية، والهيئات ذات الصلة؛ في سبيل تعزيز وتعميق علاقات التعاون بين السلطنة وفيتتام، مُعربًا عن تمنياته لسعادة الشيخ السفير بمواصلة تقديم مساهماته الثمينة لتطوير العلاقات الثنائية.

من جانبه، شَكَر سَعَادة الشيخ سلطان بن سيف المحروقي سفير السلطنة لدى فيتنام، فخامة الرئيس الفيتنامي على هذا التقدير الرفيع ووزارة الخارجية الفيتامية والهيئات ذات الصلة؛ لتعاونها الوثيق مع سفارة السلطنة في هانوي. مؤكدًا أنه سيعمل دومًا على تعزيز العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين. حَضَر مراسم تقليد الوسام ممثل عن مكتب رئيس الجمهورية ورئيس دائرة الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية ونائب رئيس دائرة المراسم وممثلون عن اتحاد منظمة الصداقة الفيتنامية والإدارات والهيئات ذات الصلة.

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