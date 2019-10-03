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السلطنة تشارك في المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة بالمغرب

الخميس 03 أكتوبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة بالمغرب

 

مسقط - الرؤية

تَرَأس سَعَادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، وفدَ السلطنة إلى المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، والذي يُعقد يومي 2 و3 أكتوبر الجاري، بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية.

ويناقشُ وزراء البيئة فى دول العالم الإسلامي -خلال المؤتمر- مشروعَ إنشاء شبكة العالم الإسلامي للعمل البيئى والتنمية المستدامة، ومشروع إستراتيجية تفعيل دور العوامل الثقافية والدينية فى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة فى العالم الإسلامي، ومشروع وثيقة توجيهية بشأن تعزيز دور الشباب والمجتمع المدنى فى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ويستعرضُ المؤتمر تقريرًا حول جهود المنظمة فى مجال البيئة والتنمية المستدامة بين الدورتين السابعة والثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، وتقرير التقدم المحرَز فى مشروع إنشاء "الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة"، وتقرير الاجتماع الخامس للمكتب التنفيذى الإسلامي للبيئة، والذى عُقد فى 20 أبريل 2019 بمقر الإيسيسكو، وتقريرا عن برنامج الاحتفاء بالعواصم الإسلامية الصديقة للبيئة، وأيضًا تقرير الإيسيسكو حول الخطة التنفيذية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتها فى الدول الأعضاء.

وتمَّ تكريم مركز العلوم البحرية والثروة السمكية بالسلطنة، بعدما فاز بالمركز الأول في جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي في دورتها الحالية لعامي (2018-2019).

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