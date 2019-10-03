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وفد عسكري سوداني يزور مركز الأمن البحري

الخميس 03 أكتوبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

وفد عسكري سوداني يزور مركز الأمن البحري

 

مسقط - الرؤية

قامَ وفدٌ دارسيٌّ كلية الدفاع الوطني والحرب العليا بجمهورية السودان، صباح أمس، بزيارة لمركز الأمن البحري؛ حيث كان في استقبالهم العميد الرُّكن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري.

واستمع الوفد الزائر -خلال الزيارة- إلى إيجازٍ عن مهام وأدوار المركز؛ المتمثلة في: إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها: عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر.. واطلع الوفد على الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.

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