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بدر بن سعود يطلع على سير فعاليات البرنامج الموازي الأول بكلية الدفاع الوطني

الخميس 03 أكتوبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

بدر بن سعود يطلع على سير فعاليات البرنامج الموازي الأول بكلية الدفاع الوطني

 

مسقط - الرؤية

قامَ مَعَالي السيِّد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، يُرافقه الفريق الرُّكن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، صباح أمس، بزيارة إلى كلية الدفاع الوطني للاطلاع على سير فعاليات البرنامج الموازي الأول، والذي تُنظِّمه الكلية حاليًا، بمُشاركة عدد من أصحاب السعادة الوكلاء ومن في حكمهم بالمؤسسات الحكومية، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى.

واستمعَ مَعَالي السيِّد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، خلال الزيارة، إلى إيجاز عن البرنامج، الذي يُعنى بتعزيز وتطوير المهارات والقدرات القيادية العليا. ويهدفُ البرنامج الموازي الأول إلى الدراسة والتحليل والتخطيط الإستراتيجي، إلى جانب تنمية أسس العمل الوطني المشترك، وتوجيه الجهود الوطنية لتعزيز القدرات في مختلف المجالات؛ بما يضمن تعزيز العمل الوطني المشترك، ورفد الأداء الحكومي والمؤسسي. وأشاد معاليه بسير البرنامج ونتائجه الأولية، ووجَّه باستمرار هذه البرامج وتطويرها مستقبلاً.

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