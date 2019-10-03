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"أسبوع الصادرات".. وفرص تنويع الاقتصاد

الخميس 03 أكتوبر 2019 08:30 ص بتوقيت مسقط

"أسبوع الصادرات".. وفرص تنويع الاقتصاد

 

تتوِّج الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، حلولَ السلطنة -قبل أيام قليلة على مؤشر "تريد 20"- ضمن أبرز 10 أسواق تمكَّنتْ من تحسين إمكانات نموها التجاري بأقصى سرعة، بإزاحة الستار في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري عن النسخة الثانية من "أسبوع الصادرات العمانية"، وسط زخم من الفعاليات يستهدف مناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بالتصدير، وسياساته، وإجراءاته؛ للوصول إلى أسواق العالم، وتوحيد الجهود والأخذ بيد رواد الأعمال الوطنيين والشركات لتوسيع قاعدة المبيعات الحالية إلى مختلف الأسواق العالمية.

إنَّ الأهدافَ التي تنطلقُ منها النسخة الثانية من "أسبوع الصادرات العمانية" ستُؤصِّل بلا شك لتوجُّه جديد يستهدف وصول المنتج العُماني إلى الأسواق الناشئة والتصدير الإلكتروني، وهو توجُّه يصب بكل تأكيد في دعم جهود رفع معدلات الصادرات العُمانية غير النفطية، وتعزيز فرص تنويع مصادر الدخل.

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