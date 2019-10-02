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"عندما تصدح النساء".. أمسية شعرية الإثنين المقبل تزامنا مع "يوم المرأة"

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 10:58 م بتوقيت مسقط

"عندما تصدح النساء".. أمسية شعرية الإثنين المقبل تزامنا مع "يوم المرأة"

 

مسقط- الرؤية

تنظم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء مساء يوم الإثنين المقبل في الساعة السابعة مساء، بمقرها بمرتفات المطار، أمسية شعرية بعنوان "عندما تصدح النساء"، وذلك تزامنا مع يوم المرأة العمانية، الذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام، بمشاركة مجموعة من الشاعرات العمانيات بما فيهن الدكتورة عزيزة الطائية وهاشمية الموسوية وعائشة الفزارية والجوهرة الشريانية، وتدير الأمسية حسينة البلوشية.

وقالت الدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارسية نائبة رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء إن يوم المرأة العمانية جاء تكريما من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وتشجيعا منه لتمكين المرأة ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية بوصفها ركنا أساسيا في تكملة المحافظة على الأسرة، ولكونها ركيزة مهمة في البناء لا يمكن أن تتكامل المسيرة الإنسانية بدونها. وأضافت الفارسية: "جاء هذا اليوم تحفيزا لعطاء المرأة وجهودها المقدرة التي لا تنضب، إنها هدية ثمينة من المقام السامي تتكرر كل عام بكثير من الامتنان والابتهاج والتقدير، الأمر الذي يجعل المرأة في حالة من الحماس والنشاط الدؤوب لاستمرارية العطاء، ولتتذكر المرأة أنها كفة الميزان الذي يعدل تطور التنمية في كل زمان ومكان فالمجتمع كما قال جلالته لن يحلق إلا بجناحين هما المرأة والرجل، وأن إقصاء المرأة عن المشاركة هو شلٌ لقدرات المجتمع عن التطور في شتى المجالات التنموية؛ فالمرأة هي مربية الأجيال".

وتأتي هذه الأمسية ضمن الأنشطة الثقافية السنوية التي تقيمها الجمعية من تحقيق حراك أدبي متنوع، يستقطب كافة شرائح المجتمع الثفافي في السلطنة، وتضاف إلى الجهود التي تقدمها ومن شأنها العمل على بلورة أفكارها وأهدافها المتنوعة.

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