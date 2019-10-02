بالفيديو والصور.. أغلى أنواع العنب في العالم

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تزخر اليابان بالمئات من أصناف العنب المزروعة، لكن هناك نوعًا واحدًا فقط يحظى بإقبال كبير ويمكن بيعه بعدة مئات من الدولارات، وجرى تطوير "روبي رومان" وهو نوع من العنب الأحمر في ولاية إيشيكاوا باليابان، ويُعد واحدًا من أغلى الفواكه في العالم.

وبدأت قصة روبي رومان في عام 1995، عندما ناشد مزارعو العنب في إيشيكاوا مركز البحوث الزراعية في المقاطعة لزراعة مجموعة كبيرة من العنب الأحمر، فتمت زراعة 400 كرمة تجريبية في حقل اختبار. وبعد ذلك بعامين، بدأت تؤتي ثمارها. ومع ذلك، من أصل 400 كرمة، تبين أن 4 منها فقط كانت عنبًا أحمر، وكان واحدًا منها كبيرًا بما يكفي لتلبية توقعات المزارعين. وعلى مدار الـ14 عامًا التالية، قام الباحثون بالتركيز على هذا النوع من العنب بشكل انتقائي، مما يعزز باستمرار حجمه وطعمه ولونه وسهولة زراعته، واليوم يعتبر روبي رومان "كنز إيشيكاوا".

وفي عام 2008، بعد فترة وجيزة من ظهورها التجاري، احتلت مجموعة العنب روبي رومان عناوين الصحف الدولية بعد بيع مجموعة من 700 جرام مقابل 10000 ين (910 دولار أمريكي) أوما يعادل 26 دولارًا لكل واحدة. تم وصفها بالفعل على أنها أغلى أنواع العنب في العالم، وتوطدت تلك السمعة بعد ثماني سنوات، عندما بيعت مجموعة مكونة من 26 عنبة بسعر 1.1 مليون ين (11000 دولار)، أو ما يقرب من 370 دولارًا لكل واحدة.

من الصعب الحصول على عنب روبي رومان، حيث تتوفر معظم الكميات عن طريق المزادات.

ووفقًا لموقع روبي رومان الرسمي، فإن هذا النوع من العنب يحتوي على نسبة حموضة منخفضة جدًا ومحتوى عالي جدًا من السكر والعصير، مما ينتج عنه حلاوة تملأ الفم عند تناوله. لكن هذا إذا استطعت أن تضع يديك على واحدة، فعندما تريد شراء العنب من نوع روبي رومان، فلا بد من دفع ما لا يقل عن 2000 ين (19 دولارًا) مقابل واحدة.