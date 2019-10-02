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العثور على أفعى ضخمة طولها 11 قدما قبالة شواطئ فلوريدا

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 10:31 م بتوقيت مسقط

العثور على أفعى ضخمة طولها 11 قدما قبالة شواطئ فلوريدا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

عثر علماء الأحياء على ثعبان بورمي بطول 11 قدما يسبح على بعد حوالي ميل من الساحل في ولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما نشرت وكالة يونايتد برس إنترناشونال.

ويظهر فيديو منتشر على موقع فيسبوك التقاط الثعبان الكبير الذي عثر عليه في المياه على بعد ميل واحد من ساحل خليج بيسكين. وتُظهر اللقطات علماء الأحياء وهم يصطادون الثعبان في شبكة ويعيدونه إلى الأرض الجافة؛ حيث يبلغ طوله 11 قدمًا ويزن 31 رطلاً.

وطُلب من زوار الحديقة الإبلاغ عن أي مشاهدات للثعابين الغازية للتعامل معها بشكل فوري.

وأوضح المنشور على فيسبوك أن وجود هذا النوع من الثعابين غير شائع نسبيا في بيسكين، ويجب أن يظل الجميع متيقظ حتى تكون الاستجابة فورية ويتم إزالة تلك الثعابين عند رؤيتها، للحيلولة دون وقوع مشكلة كبيرة.

 

 

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