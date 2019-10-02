السلطنة تشارك في المهرجان الدولي للحرف اليدوية بأذربيجان

مسقط - الرؤية

تُشارك السلطنة -مُمثلة في الهيئة العامة للصناعات الحرفية- في فعاليات مهرجان باكو الدولي للحرف اليدوية، والذي تُنظِّمه جمهورية أذربيجان بالتعاون مع مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بتركيا؛ وذلك في مدينة باكو الأذربيجانية، بمشاركة حرفيين من مختلف بلدان العالم.

وتأتي مُشاركة السلطنة في المهرجان في إطار تعزيز الحوار الإنساني بين مختلف الأمم والحضارات، والتعريف بالمبادرات المؤسسية للهيئة العامة للصناعات الحرفية في النهوض بالحرف وضمان استمراريتها وتطويرها. وتسعَى الهيئة العامة للصناعات الحرفية من خلال وجودها في المهرجان إلى التعريف بالحرفية العُمانية المطورة والمهن التقليدية للزوار عبر وسائط وتقنيات مبتكرة، إضافة لعرض تجربتها المؤسسية والمتمثلة في المشاريع الحرفية والتي يتم تشغيلها بنسب تعمين تبلغ 100%، وقد أسهمت تلك المشاريع في ضمان استمرارية الإنتاج الحرفي المطور على المستوى المحلي، وتشارك الهيئة بجناح متكامل يضُم نماذج عُمانية من الصناعات الخشبية، ويتزامن مع تنظيم المهرجان تنظيم عدد من الفعاليات الحرفية كعقد مؤتمر دولي حول الصناعات الحرفية والمهن التقليدية، تحت مسمى "مؤتمر باكو الدولي حول آفاق تطوير الفنون والحرف في العالم الإسلامي"، إضافة لتدشين جائزة باكو الدولية للمبتكرين في مجال المنتجات اليدوية.

وتهدفُ الهيئة عبر المشاركة في فعاليات المهرجان الدولي إلى التعريف بالتجربة الرائدة للسلطنة في النهوض بالقطاع الحرفي، عبر إبراز المبادرات الحرفية المتكاملة.