20 فائزا بجوائز بنك مسقط في السحب الشهري على برنامج "حول راتبك"

مسقط - الرؤية

يواصل برنامج "المزيونة" للادخار لعام 2019من بنك مسقط تحقيق نجاحات بارزة كأقوى وأفضل برنامج يساهم في تعزيز مفهوم التوفير والادخار في السلطنة، ويحظى برنامج "حول راتبك" ضمن جوائز "المزيونة" بإقبال كبير من قبل الجمهور.

ولتعزيز نجاحات البرنامج أجرى بنك مسقط سحب أغسطس على جوائز برنامج "حول راتبك" في شركة الأسماك العمانية، وتم السحب بحضور أحمد بن نور البلوشي، مدير إقليمي لفروع بنك مسقط بمحافظة مسقط، والدكتور خالد بن منصور الزدجالي، الرئيس التنفيذي لشركة الأسماك العمانية، وعدد من مسؤولي المؤسستين. وتم السحب على 20 جائزة مالية مخصصة للزبائن الذين تبلغ رواتبهم أكثر من 1000 ريال عماني إلى جانب من تبلغ رواتبهم أقل من 1000 يال عماني، علمًا بأن كل زبون فائز في السحب سيحصل على جائزة مالية قيمتها 500 ريال عماني يتم تقديمها للزبون شهرياً ولمدة عام. وسيواصل بنك مسقط إجراء السحوبات شهرياً لبرنامج "حول راتبك" طوال العام. وأوضح أحمد بن نور البلوشي أن برنامج "حول راتبك " يحظى بمتابعة مجموعة كبيرة من الزبائن الذين يرغبون في الانتقال إلى بنك مسقط والاستفادة من الخدمات والتسهيلات والمزايا التي يقدمها البنك، حيث يحرص البنك على طرح خدمات ومزايا جديدة تلبي احتياجات الزبائن وتقدم قيمة مضافة لهم، كما أن برنامج "حول راتبك" يعد فرصة كبيرة لكافة الزبائن والجمهور بشكل عام للفوز بجوائز مالية قيمة ومضاعفة الراتب بالحصول على 12 راتبًا على مدار العام حيث يدخل الزبون مباشرة بعد الانتقال في السحوبات الشهرية فقد يكون من بين 20 فائزاً شهريا يحصلون على 500 ريال عماني كراتب إضافي لمدة 12 شهرا، وهي فرصة لكافة الزبائن الذين ينتقلون إلى بنك مسقط وفي نفس الوقت التمتع بالخدمات والتسهيلات والمزايا التي يقدمها البنك للزبائن.