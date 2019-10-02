السلطنة تشارك في المؤتمر الإسلامي الدولي السادس

كوالالمبور - العُمانية

تُشَارك الجمعية العُمانية للعناية بالقرآن الكريم في أعمال المؤتمر الإسلامي الدولي السادس، الذي انطلقت أعماله بماليزيا، أمس ويستمر يومين؛ وذلك في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، بمُشاركة مجموعة من الدول العربية والإسلامية.

وقال السيِّد الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي نائب رئيس الجمعية العُمانية للعناية بالقرآن: إنَّ المشاركة العُمانية في هذا المؤتمر تأتي تحت عنوان "الدور العُماني في خدمة القرآن الكريم وعلومه". وأشار نائب رئيس الجمعية العُمانية للعناية بالقرآن إلى أنَّ أوراق العمل التي ستقدمها السلطنة خلال هذه المشاركة؛ هي: ترتيب نزول القرآن عند الإمام جابر بن زيد، وسيقدمها سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب مفتي عام السلطنة، ودور الجمعية العُمانية للعناية بالقرآن في خدمة القرآن الكريم، للباحث السيد الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي، ومشروع بناء وتطوير منصة إتقان العالمية للمؤسسات القرآنية والتعليمية "مبادرة ماليزية عُمانية".

وأكد البوسعيدي أنَّ المؤتمر يهدف للتعريف بالجهود العُمانية في خدمة القرآن الكريم وعلومه، ورصد مخطوطات المصاحف العُمانية، ودراسة اصطلاحاتها وخصائصها الفنية، وتأسيس قاعدة بيانات لرؤوس الموضوعات التي بحثها العُمانيون في علوم القرآن، ودراسة التراث العُماني في علوم القرآن، والسعي لطباعته ونشره، وإحياء تقاليد المدارس القرآنية العُمانية، وتوظيف التقنيات المعاصرة في تطويرها.

ويتخلَّل أعمال المؤتمر تدشين عدد من المطبوعات التي تُصدرها مؤسسة ذاكرة عُمان؛ من بينها: كتاب المؤتمر، وكُتب مترجمة، ومطبوعات أخرى. وسيتم عرض فيلميْن وثائقيين؛ الأول حول دور العُمانيين في خدمة القرآن الكريم وعلومه، والثاني حول جهود مؤسسة ذاكرة عُمان؛ في تعزيز التواصل الثقافي بين السلطنة وماليزيا، خلال السنوات الخمس الماضية.