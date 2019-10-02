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استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق بالسلطنة

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 12:46 م بتوقيت مسقط

استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق بالسلطنة

 

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد للالصورة الجوية، إن الصورة الجوية توضح انتشار السحب على سواحل شمال الباطنة مع هطول أمطار متفرقة كما تتواجد السحب المنخفضة على أجزاء من سواحل بحر العرب.

وأضافت بأن الطقس صحو إلى غائم جزئيا على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة المساء

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 40/ 29 وفي مدينة صلالة 30 / 26 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 40 درجة في ولايات #العامرات و البريمي وعبري وصور وأدم وفي فهود وأدناها 15 درجة في جبل شمس .

وقد هطلت أمس الثلاثاء أمطار على عدد من قرى ولايات ابراء والمضيبي وسمائل والحمراء ونزوى والخابورة تراوحت بين الخفيفة والغزيرة أدت الى جريان عدد من الاودية

وكانت كميات الأمطار المسجلة (mm) يوم أمس في بعض محطات الرصد التابعة لهيئة الطيران المدني كالتالي: سيق 33.0 إزكي 32.2 القابل 6.8 وادي بني خالد 3.4 المضيبي 1.0

 

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