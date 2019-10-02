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متسول سيميائيات

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 09:00 ص بتوقيت مسقط

متسول سيميائيات

 

فتحي مهذب | تونس

 

فعلا أنا مجنون

شلخت جبهة قديس بمطرقة

اختلست خبزه ونبيذه..

جرنه المليء بماء المتناقضات..

مزقت روحه القرمة بمخالبي..

بُلْت أمام كنيسة مثل أرنب مسن..

أمام قساوسة يبيعون تذاكر مزيفة

قذفت قائد الأوركسترا بالحجارة

باركت غريبا يستمني

يبدو مثل ثور مكسور الخاطر..

رغم ذلك لم يطردني ابن الإنسان

***

 

فعلا أنا مجنون

أشك في معجزات رأسي..

مغاوره المليئة بفهود اللاوعي..

برجه المائل إلى جهة الضباب..

سكانه الكثر من سنخ الزئبق..

 

فعلا أنا مجنون

أفتح النار على متصوفة..

يطيرون في الهواء..

على ضرير يقود دراجة من قش..

على خفاش عالق بإبط عجوز..

على زيزان ٱذار الفارط..

على قتلة يختفون في بنك معتم..

(على ماضي الأيام القادمة)..

***

 

أهديت كتب ماركس لهيكل عظمي..

مركبا لالاه مريض..

سريرا لميت يشك كثيرا..

مسدسا لنبي معزول..

ألبوم أغان لأصم..

تنورة عانس لجورج باتاي..

قميصا فضفاضا للسهروردي..

صك غفران لرهين المحبسين..

نظارات شمسية لهوميروس..

***

 

فعلا أنا مجنون

كل ليلة أنام فوق ضريح..

أسرد عذاباتي على أشباح خجولة

أغني مثل طاووس في ملهى ليلي

لطرد أوّزة النسيان..

وتشتيت غيوم الندم..

في الصباح يذهب الميتون إلى حقول الأرز..

بينما وحدي أعوي مثل ذئب الفلاة.

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