جلالة السلطان يعزي الرئيس الهندي ويهنئ رئيس غينيا

مسقط - العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- أبقاه الله- برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس رام ناث كوفين رئيس جمهورية الهند في ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات التي اجتاحت ولايتي أوتار براديش وبيهار. أعرب فيها جلالته عن خالص التعازي وصادق المواساة لفخامته، وأسر الضحايا والشعب الهندي الصديق، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه اللّه ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن صادق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق.