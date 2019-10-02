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وفد عسكري سوداني يزور كلية الدفاع الوطني

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

وفد عسكري سوداني يزور كلية الدفاع الوطني

مسقط - الرؤية

زارَ وفدٌ دارسيٌّ دورتيْ الدفاع الوطني والحرب العُليا بجمهورية السودان، برئاسة اللواء الركن متقاعد أحمد محمد عوض الكريم، كلية الدفاع الوطني، وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقر الكلية بمعسكر بيت الفلج اللواء الرُّكن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني.

واستمعَ الوفدُ إلى إيجاز عن كلية الدفاع الوطني وما تحتويه من مرافق وتجهيزات أكاديمية، كما اطَّلع الوفد السوداني على أقسام ومرافق الكلية المختلفة، وما تحويه من قاعات متنوعة صُمِّمت وفق أحدث المواصفات وزودت بأفضل النظم التعليمية والمساعدات التدريبية، وأنظمة الشبكات الإلكترونية متعددة الأغراض. حضر المناسبة العميد الرُّكن مُحمَّد بن يعرب السيفي مساعد آمر كلية الدفاع الوطني، والعميد الرُّكن سليمان بن خالد الزكواني مدير عام الدراسات والشؤون الأكاديمية بكلية الدفاع الوطني.

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