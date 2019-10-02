"شباب عمان 2" تصل صلالة.. وحفل استقبال رسمي بمسقط الإثنين المقبل

مسقط - الرؤية

وَصَلتْ سفينة البحرية السلطانية العُمانية "شباب عمان الثانية"، أمس، إلى ميناء صلالة بمحافظة ظفار؛ وذلك ضمن خط عودة السفينة من رحلتها الدولية "صواري المجد والسلام 2019".

وتوقَّفتْ سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية، في 17 ميناءً خلال رحلتها الدولية إلى القارة الأوروبية، وزارت 12 دولة، وشاركت خلالها في العديد من المهرجانات البحرية والمسابقات الدولية محققة إنجازات دولية مشرفة للسلطنة.

وسوف يُقام حفل استقبال رسمي بمناسبة عودة السفينة من رحلتها الدولية "صواري المجد والسلام"؛ وذلك يوم الإثنين 7 أكتوبر الجاري بميناء السلطان قابوس.