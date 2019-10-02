شؤون البلاط السلطاني يحتفي بتكريم الفائزين في مسابقتي القرآن الكريم والإنشاد



مسقط - الرؤية

احتفل شؤون البلاط السلطاني بتكريم الفائزين في مُسابقتي القرآن الكريم للموظفين وأبنائهم والإنشاد السنوية، وذلك تحت رعاية سعادة عباس بن عبدالله البحراني رئيس الشؤون المالية بشؤون البلاط السلطاني، وبحضور سعادة عبد الوهاب بن ناصر المنذري نائب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وعدد من مديري العموم ونواب مديري العموم والضيوف، وذلك بمسرح ديوان عام الهيئة العامة للصناعات الحرفية بمرتفعات المطار.

وقال عامر بن ثاني الناصري مدير عام الموارد البشرية بشؤون البلاط السلطاني: "في البداية نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمعالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني على دعمه المتواصل وتشجيعه الدائم لتنمية وتطوير مهارات الموظفين وصقل مواهبهم والرقي بالكادر البشري وتعميق روح الانتماء والوفاء والإخلاص لوطننا الغالي وسلطاننا المفدى- حفظه الله ورعاه-". وأوضح الناصري أهمية مسابقة القرآن الكريم للموظفين وأبنائهم التي أولت عناية خاصة لتشجيعهم على حفظ كتاب الله والتنافس فيما بينهم ومواصلة الحفظ عامًا بعد عام، إضافة إلى بث روح التنافس بين الأبناء لحفظ كتاب الله وهذه النتائج اليوم هي دليل على هذا التنافس والحرص للمشاركة في المسابقة. وحول مسابقة الإنشاد، ذكر الناصري أنَّ المسابقة نجحت في الكشف عن أصوات من الموظفين تصدح بحب الوطن والسلطان، تنافسوا فيما بينهم وقدموا أصواتا جميلة، من المؤمل أن تنطلق لتشارك في مختلف المحافل بالسلطنة وخارجها.

وبدأ الحفل بالسلام السلطاني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئة لين بنت طلال الفارسية، ثم قدم المنشد عمر البريكي أُنشودتين في التمسك بالهوية والقيم الأخلاقية، بعدها تم تقديم أوبريت للمنشدين المتأهلين في مسابقة الإنشاد، واستمتع بعد ذلك الحضور بوصلة من الفنون العمانية فن الرزحة والميدان والنان قدمها المشاركون في المسابقة. وأخيرًا قامت لجنة التحيكم التي تتألف من المنشد بدر الحارثي والمخرج الإذاعي جلال الخويطري والمنشد محمد الوهيبي، بتقييم أداء وصوت المتنافسين الستة المتأهلين في مسابقة الإنشاد من خلال متابعة أعمالهم أمام الحضور.

وقام راعي المناسبة سعادة رئيس الشؤون المالية بشؤون البلاط السلطاني في نهاية الحفل بتكريم اللجان والفائزين في كلا المسابقتين؛ حيث حاز على المركز الأول في المستوى الأول للموظفين لحفظ 15 جزءًا من القرآن الكريم حارث بن جمعة الحارثي من الحدائق والمزارع السلطانية، وفاز عماد بن خلفان الرواحي من المديرية العامة للرقابة بالمركز الثاني، وكمال بن سليمان الهطالي من المديرية العامة لموظفي القصر في المركز الثالث.

وعلى المستوى الثاني (موظفين) لحفظ 9 أجزاء من القرآن الكريم، حصد زايد بن جمعة الكاسبي من المديرية العامة للتخطيط وتنمية الموارد البشرية المركز الأول، وفي المركز الثاني مارية بنت علي الكندية من وحدة أمن شؤون البلاط السلطاني، وثالثاً المهندسة موزة بنت عبدالله السالمية من المنشآت السلطانية. أما على المستوى الثالث لحفظ 4 أجزاء من القرآن الكريم، فأتت في المركز الأول ابتهاج بنت أحمد الحارثية من المديرية العامة لتقنية المعلومات والاتصالات، وحصل على المركز الثاني عبدالله بن يوسف الراشدي من مكتب رئيس الشؤون المالية، وفي المرتبة الثالثة بدر بن سيف الفضيلي من المديرية العامة للنقليات، كما كرمت اللجنة المنظمة أبناء الموظفين المشاركين في حفظ سبعة أجزاء من القرآن الكريم، حيث حاز على المركز الأول سلطان بن أحمد بيت مبارك، وفي المركز الثاني بلقيس بنت وليد الخيارية، وفي المركز الثالث أمثال بنت خليفة الغفيلية، وعلى المستوى الثاني حفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم لأبناء الموظفين، جاءت في المركز الأول جنان بنت سليمان المعمرية، وفي المركز الثاني خلود بنت خالد المعولية، وثالثاً الأزور بن طلال المحاربي.

عقب ذلك، تم تكريم الفائزين في مسابقة الإنشاد الثانية لموظفي شؤون البلاط السلطاني بمسقط وصلالة لعام 2019، ونال لقب الفوز بالمركز الأول عبدالله بن مبارك الكليبي من وحدة أمن شؤون البلاط السلطاني، وجاء في المركز الثاني مروان بن محمد بيت ريحان من خدمات القصر السلطاني، وفي المركز الثالث علي بن أحمد قاووق من الخيالة السلطانية، والمركز الرابع نسمة بنت مقبول الرئيسية من المنشآت السلطانية، وفي المركز الخامس أحمد بن راشد الهنائي من مكتب الأمين العام، والمركز السادس عوض بن حميد الخميسي من الحدائق والمزارع السلطانية.