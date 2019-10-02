"التراث والثقافة" تنجز ترميم حصن المحيول بجعلان بني بوحسن



جعلان بني بوحسن- الرؤية

أنجزت وزارة التراث والثقافة مشروع ترميم وصيانة حصن المحيول الذي يقع بولاية جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية، وقد شُيِّدَ حصن المحيول كجزء من نظام تحصيني قديم استُخدمَ لأغراض عدة من بينها أن عرضة الخيول، وذلك نظراً لاشتهار الولاية بخيولها العربية الأصيلة ومهارة فرسانها التي يعرضونها في المناسبات والمهرجانات وحفلات الزفاف داخل الحصن. وقامت وزارة التراث والثقافة بترميم وصيانة الحصن إثر ظهور بعض التصدعات عند الكتلة التي تقع جنوب المعلم، والتي تجمع مخزن الأسلحة وسكن الوالي الشمالي والسجن في الجهة الجنوبية.

وتوزعت الأشغال على الغرف الثلاث لمعالجة التصدعات الداخلية وتوسعت لتشمل استبدال البوابة الخلفية وإعادة تكحيل الحجارة المسطحة التي تكسو الساحة. كما شملت الأشغال أيضاً ترميم برج الحارس واستبدال الإنارة الداخلية لمرافق الحصن وسنفرة أخشاب الكندل والنوافذ والأبواب على الطريقة التقليدية.