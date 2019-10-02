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استعراض الخطة التوعوية للتعريف بمركز سلامة وجودة الغذاء بالوسطى

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

استعراض الخطة التوعوية للتعريف بمركز سلامة وجودة الغذاء بالوسطى

هيماء- محفوظ الشيباني

عقدت المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الوسطى اجتماعها التحضيري لمناقشة خطة عمل الحملة التوعوية للتعريف بمركز سلامة وجودة الغذاء، وذلك برئاسة المهندس راشد بن سعيد الكندي المدير العام لبلديات الوسطى وحضور خليفة اليعقوبي مدير دائرة سلامة وجودة الغذاء بالمحافظة وحضور سالم بن علي المحروقي مدير دائرة التوعية والعلاقات العامة وعدد من رؤساء الأقسام المعنية.

وتهدف الحملة والمزمع تنفيذها في بداية أكتوبر القادم إلى التعريف بمركز سلامة وجودة الغذاء الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم السلطاني رقم (24/2019) بهدف تأمين صحة وسلامة وجودة المواد الغذائية من خلال الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة لسلامة وجودة الغذاء وكذلك التعريف بلائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالغذاء وأهمية تطبيقها والإجراءات القانونية المترتبة نتيجة عدم الالتزام بالاشتراطات.

وسيتم تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التوعوية خلال الحملة، مثل الندوات والمحاضرات لطلبة المدارس والأهالي وزيارة المنازل وعمل لقاءات في المنشآت ذات العلاقة بسلامة وجودة الغذاء، إضافة إلى تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي والحملات التفتيشية للمنشآت الغذائية بالمحافظة.

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