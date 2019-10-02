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دفعة جديدة من المواطنين الملتحقين بالشرطة

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

دفعة جديدة من المواطنين الملتحقين بالشرطة


مسقط - الرؤية
استقبلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة صباح أمس، دفعة جديدة من المواطنين الملتحقين بشرطة عمان السلطانية من حملة دبلوم التعليم العام، وذلك بعد أن اجتازوا الاختبارات والفحوصات الطبية.
ويخضع الملتحقون للمراحل التدريبية المختلفة التي تؤهلهم للقيام بالواجبات والمهام التي تضطلع بها شرطة عمان السلطانية، وتشمل المراحل التدريبية؛ المعارف الأساسية في علوم الشرطة والقانون والإسعافات الأولية إضافة إلى التطبيقات العملية.
ويأتي توظيف هذه الدفعة الجديدة من حماة الحق وحراس المبادئ ضمن خطة استمرار إجراءات شرطة عمان السلطانية في توظيف المواطنين وفق الخطة المعتمدة من القيادة العامة للشرطة.

 

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