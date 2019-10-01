لأول مرة بالسلطنة.. أطباء المستشفى السلطاني ينجحون في زراعة مثبط لرجفان القلب تحت الجلد

مسقط - الرؤية

نَجَح المركزُ الوطنيُّ لطبِّ وجراحة القلب بالمستشقى السلطاني في إجراء عملية زراعة مثبط لرجفان القلب البطيني تحت الجلد، بدون الحاجة لإدخال أسلاك في الأوردة المتصلة بالقلب، تعد الأولى من نوعها في السلطنة.

وقام بالعملية فريق كهربائية القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب، برئاسة الدكتور نجيب الرواحي، وبمساعدة فريق متخصص من الشركة المصنعة للجهاز، إضافة لأطباء التخدير والممرضين والفنيين.

وأُجريت العملية لمريض يبلغ من العمر 26 سنة؛ كان يُعاني من قصور شديد في عضلة القلب؛ ما توجَّب زراعة مثبط للرجفان البطيني للقلب المسبب للوفاة. لكنه كان يعاني من عيوب خلقية في القلب، فأُجريت له عمليات تصحيحية في سن الطفولة تعيق مسار الأوردة المتصلة بالقلب.

ويعدُّ الجهاز المتطوِّر قفزة نوعية في علاج رجفان القلب البطيني المسبب للوفاة، خاصة عند المرضى الذين يعانون من قصور في عضلة القلب، والذين لا توجد عندهم أوردة مناسبة لقسطرة الأسلاك المستعملة في الأجهزة المثبطة لرجفان القلب المتعارف عليها سابقا. و قد استمرت العملية ساعة واحدة تحت التخدير، وكانت ناجحة، وبدون أية مضاعفات.