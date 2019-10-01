الثلاثاء, 01 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

إطلاق الحملة التعريفية بمهام ومسؤوليات مركز سلامة وجودة الغذاء في البريمي

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 08:07 م بتوقيت مسقط

9030486c-120e-43da-a4a1-4c9d29b077d2
d5cb4ce9-732f-4dd8-a8e0-12e5ef2879f0
df2d248c-37c0-4758-a89d-ac6fc872f4d8
e41034a5-a693-43cd-b74b-14bec01b782d

البريمي - سيف المعمري

دشَّن سَعَادة السيِّد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظ البريمي، فعاليات الحملة التعريفية بمركز سلامة وجودة الغذاء، الذي تُشرِف عليه المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة البريمي، بحضور أصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلس الشورى ومديري العموم وأعضاء المجلس البلدي ومسؤولي الدوائر الحكومية والخاصة والمشايخ والرشداء والأعيان بالمحافظة.

وقدَّم الدكتور بدر بن سيف اليزيدي مدير دائرة سلامة وجودة الغذاء ببلديات البريمي، ورقة عمل؛ تحدث فيها عن مركز سلامة وجودة الغذاء وتقسيماته واختصاصاته وأهدافه والمهام الموكلة إليه. وأوضح اليزيدي أن مركز سلامة وجودة الغذاء الذي تمَّ إنشاؤه بموجب المرسوم السلطاني رقم (24/2019) يهدف لتأمين صحة وسلامة وجودة المواد الغذائية؛ من خلال الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة لسلامة وجودة الغذاء، وتعزيز البناء التشريعي والمؤسسي لمنظومة الرقابة، وتطوير إجراء التحاليل المخبرية على المواد الغذائية والمياه. بعد ذلك، قام سعادة السيد محافظة البريمي راعي المناسبة بتدشين الحملة.

وقدَّم المهندس سليمان بن سعيد العبري مدير عام بلديات محافظة البريمي، درعا تذكاريا لسعادة السيد راعي المناسبة.

وأعدَّت المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه برنامجا مكثفا يُنفذ خلال الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر 2019؛ يشتمل على أكثر من 30 نشاطًا توعويًّا متنوعًا تتضمَّن العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية التي تستهدف كافة فئات المجتمع بولايات المحافظة؛ يتضمن ندوات ومحاضرات ومعارض توعوية وحلقات نقاش بمؤسسات التعليم العالي والمدارس بالمحافظة، وفعاليات توعوية ترفيهية، ومسيرة تعريفية بمشاركة فريق درجات عمان... وغيرها من الفعاليات التي تقام في مختلف ولايات المحافظة.

وعزَّزت المديرية الحملة بمطبوعات توعوية تضمَّنت مطويات وبوسترات ونشرات توعوية ولوحات توعوية بمقاسات مختلفة، تم تركيبها في مواقع مختارة بالشوارع العامة بولايات المحافظة، إضافة للعديد من المعينات التوعوية المتنوعة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 سبتمبر 2019

اعتماد شعار مركز سلامة وجودة الغذاء

المزيد

08 أبريل 2015

"البلديات الإقليمية": مركز سلامة وجودة الغذاء يبدأ أعماله.. قريباً

المزيد

13 مارس 2019

3 مراسيم سلطانية بإصدار قانون الضريبة الانتقائية وإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء وتعيين سفير غير مقيم

المزيد

27 مارس 2019

"البلديات" تناقش آليات العمل بالمرسوم السلطاني الخاص بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

لأول مرة بالسلطنة.. أطباء المستشفى السلطاني ينجحون في زراعة مثبط لرجفان القلب تحت الجلد

المحليات - أخبار

مسقط تستضيف اجتماع رؤساء "التقاعد والتأمينات" لمناقشة أوضاع نحو 38 ألف مواطن خليجي

الاقتصاد - محلي

إحالة 2022 موظفا عمانيا للتقاعد خلال عامين.. و594 خبيرا ومستشارا يعملون بـ"الخدمة المدنية"

الاقتصاد - محلي

"سندان" توقع اتفاقية لتنفيذ أعمال توسعية استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين

الاقتصاد - محلي

الاحتفال بوضع حجر أساس مشروع إنشاء مركز التوحد للأطفال في صلالة

الاقتصاد - محلي

حقيقة انتشار "إنفلونزا الخنازير" بمستشفى السلطان قابوس في صلالة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

دولي - أخبار

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

ذعر في مطار دبي إثر الاشتباه في طائرة مسيرة

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة