إطلاق الحملة التعريفية بمهام ومسؤوليات مركز سلامة وجودة الغذاء في البريمي

البريمي - سيف المعمري

دشَّن سَعَادة السيِّد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظ البريمي، فعاليات الحملة التعريفية بمركز سلامة وجودة الغذاء، الذي تُشرِف عليه المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة البريمي، بحضور أصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلس الشورى ومديري العموم وأعضاء المجلس البلدي ومسؤولي الدوائر الحكومية والخاصة والمشايخ والرشداء والأعيان بالمحافظة.

وقدَّم الدكتور بدر بن سيف اليزيدي مدير دائرة سلامة وجودة الغذاء ببلديات البريمي، ورقة عمل؛ تحدث فيها عن مركز سلامة وجودة الغذاء وتقسيماته واختصاصاته وأهدافه والمهام الموكلة إليه. وأوضح اليزيدي أن مركز سلامة وجودة الغذاء الذي تمَّ إنشاؤه بموجب المرسوم السلطاني رقم (24/2019) يهدف لتأمين صحة وسلامة وجودة المواد الغذائية؛ من خلال الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة لسلامة وجودة الغذاء، وتعزيز البناء التشريعي والمؤسسي لمنظومة الرقابة، وتطوير إجراء التحاليل المخبرية على المواد الغذائية والمياه. بعد ذلك، قام سعادة السيد محافظة البريمي راعي المناسبة بتدشين الحملة.

وقدَّم المهندس سليمان بن سعيد العبري مدير عام بلديات محافظة البريمي، درعا تذكاريا لسعادة السيد راعي المناسبة.

وأعدَّت المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه برنامجا مكثفا يُنفذ خلال الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر 2019؛ يشتمل على أكثر من 30 نشاطًا توعويًّا متنوعًا تتضمَّن العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية التي تستهدف كافة فئات المجتمع بولايات المحافظة؛ يتضمن ندوات ومحاضرات ومعارض توعوية وحلقات نقاش بمؤسسات التعليم العالي والمدارس بالمحافظة، وفعاليات توعوية ترفيهية، ومسيرة تعريفية بمشاركة فريق درجات عمان... وغيرها من الفعاليات التي تقام في مختلف ولايات المحافظة.

وعزَّزت المديرية الحملة بمطبوعات توعوية تضمَّنت مطويات وبوسترات ونشرات توعوية ولوحات توعوية بمقاسات مختلفة، تم تركيبها في مواقع مختارة بالشوارع العامة بولايات المحافظة، إضافة للعديد من المعينات التوعوية المتنوعة.