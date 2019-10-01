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إيران ترد على "رسالة" السعودية

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 07:49 م بتوقيت مسقط

إيران ترد على "رسالة" السعودية

طهران – الوكالات

قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، إن بلاده ترحب برغبة السعودية في حل الخلافات بالحوار، مشيرا إلى أن أبواب إيران مفتوحة لذلك.

وأضاف لاريجاني أن حوارا سعوديا إيرانيا يمكنه حل الكثير من مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية، مؤكدا أن طهران توصي "أنصار الله" بقبول أي وقف لإطلاق النار مع السعودية. كما دعا أيضا لتشكيل نظام أمني جماعي خاص بالخليج بمشاركة جميع الدول الخليجية.

وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أمس الاثنين أن الرئيس حسن روحاني تلقى رسالة من السعودية، سلمها له رئيس إحدى الدول، لكنه لم يقدم أي معلومات عن محتوى الرسالة.

وأضاف المتحدث أن طهران مستعدة للحوار إذا غيرت الرياض سلوكها في المنطقة وأوقفت الحرب في اليمن، موضحا أن الهجوم البري الأخير لـ "أنصار الله" على المملكة يؤكد قدرتهم على تنفيذ الهجوم الذي استهدف منشآت شركة أرامكو النفطية.

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أمس أن بلاده مستعدة لخفض التوتر مع السعودية إذا كان الطرف الآخر مستعدا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث عباس موسوي القول -ردا على سؤال بشأن إمكانية التهدئة بين إيران والسعودية- "هناك دائما إمكانية لحل النزاعات من خلال الحوار، وإيران لا ترفض جهود الذين يرغبون في تجنب انعدام الأمن في المنطقة، نعلن دائما أننا ندعم هذه الإجراءات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

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