الثلاثاء, 01 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"الاختصاصات الطبية" يختتم "تطوير وكتابة أسئلة الامتحان النهائي الكتابي"

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 07:10 م بتوقيت مسقط

للنشر
للنشر٢_1
للنشر٣_3
للنشر٤_2

مسقط - الرؤية

نظم المجلس العُماني للاختصاصات الطبية برنامجا تدريبيا حول تطوير وكتابة أسئلة الامتحان النهائي الكتابي لتخصص طب الأطفال بالتعاون مع مؤسسة (سكانترون) الأمريكية ضمن مشروع تطوير الامتحان النهائي لتخصص طب الأطفال، وذلك بمُشاركة أكثر من 25 طبيبا استشاريًا من تخصص طب الأطفال، خلال الفترة من ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ وحتى ١ أكتوبر ٢٠١٩م، حيث أقيم البرنامج التدريبي في فندق شيراتون – مسقط.

ويهدف مشروع تطوير امتحان تخصص طب الأطفال إلى تطوير الامتحان الكتابي ليلامس الواقع المحلي بمعايير عالمية، ولتدريب الأطباء المطورين للامتحان، وتدريب الهيئة الإشرافية لتطوير وتقديم الامتحانات.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن خطة المشروع الذي يعمل المجلس على تنفيذه، حيث كانت حلقة العمل الأولى حول تحليل طبيعة العمل في تخصص طب الأطفال للحصول على توصيف كامل لأداء ومسؤوليات الطبيب الاختصاصي بعد الحصول على شهادة الاختصاص، وحلقة العمل الثانية كانت حول وضع وتحديد جدول ومحتوى ومكونات الامتحان.

وتنقسم مراحل عمل تطوير الامتحانات إلى ثلاث مراحل، تبدأ بتحليل طبيعة العمل في التخصصات المطلوبة للوصول لتوصيف كامل لأداء الطبيب المختص في ذلك المجال وتحديد طبيعة عمله، ومن ثم يتم تحديد المواصفات القياسية لمكونات الامتحانات ونسبها ونوعيتها. يتبع ذلك، اختيار وتعيين وتدريب مطوري الامتحانات، وكتابة الأسئلة ومراجعتها وتدقيقها واعتمادها من قبل مؤسسات علمية وعالمية مرموقة. وتطوير الأوراق الامتحانية، واعتماد درجات النجاح بها وتجربتها، من ثم تحليلها وتعديلها بناءً على معطيات التحليل، حيث تستمر هذه العمليات ما يقارب 52 أسبوعا من العمل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 أبريل 2016

"الاختصاصات الطبية" يختتم حلقة عمل حول الطب المبني على البراهين

المزيد

18 مايو 2015

33 طبيبا في حلقة عمل "الاختصاصات الطبية" حول تطوير الطب الجنائي السلوكي

المزيد

08 أبريل 2015

اليوم.. اختتام حلقة عمل حول تطوير المهارات التدريسية بـ"الاختصاصات الطبية"

المزيد

29 أكتوبر 2017

وفد "الاختصاصات الطبية" يختتم زيارته لمؤسسات أكاديمية في كندا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مسقط تستضيف اجتماع رؤساء "التقاعد والتأمينات" لمناقشة أوضاع نحو 38 ألف مواطن خليجي

الاقتصاد - محلي

إحالة 2022 موظفا عمانيا للتقاعد خلال عامين.. و594 خبيرا ومستشارا يعملون بـ"الخدمة المدنية"

الاقتصاد - محلي

"سندان" توقع اتفاقية لتنفيذ أعمال توسعية استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين

الاقتصاد - محلي

الاحتفال بوضع حجر أساس مشروع إنشاء مركز التوحد للأطفال في صلالة

الاقتصاد - محلي

حقيقة انتشار "إنفلونزا الخنازير" بمستشفى السلطان قابوس في صلالة

المحليات - أخبار

وفاة 4 من أصل 15 فقدوا في عرض البحر بجنوب الشرقية

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

دولي - أخبار

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

ذعر في مطار دبي إثر الاشتباه في طائرة مسيرة

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة