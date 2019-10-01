"الاختصاصات الطبية" يختتم "تطوير وكتابة أسئلة الامتحان النهائي الكتابي"

مسقط - الرؤية

نظم المجلس العُماني للاختصاصات الطبية برنامجا تدريبيا حول تطوير وكتابة أسئلة الامتحان النهائي الكتابي لتخصص طب الأطفال بالتعاون مع مؤسسة (سكانترون) الأمريكية ضمن مشروع تطوير الامتحان النهائي لتخصص طب الأطفال، وذلك بمُشاركة أكثر من 25 طبيبا استشاريًا من تخصص طب الأطفال، خلال الفترة من ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ وحتى ١ أكتوبر ٢٠١٩م، حيث أقيم البرنامج التدريبي في فندق شيراتون – مسقط.

ويهدف مشروع تطوير امتحان تخصص طب الأطفال إلى تطوير الامتحان الكتابي ليلامس الواقع المحلي بمعايير عالمية، ولتدريب الأطباء المطورين للامتحان، وتدريب الهيئة الإشرافية لتطوير وتقديم الامتحانات.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن خطة المشروع الذي يعمل المجلس على تنفيذه، حيث كانت حلقة العمل الأولى حول تحليل طبيعة العمل في تخصص طب الأطفال للحصول على توصيف كامل لأداء ومسؤوليات الطبيب الاختصاصي بعد الحصول على شهادة الاختصاص، وحلقة العمل الثانية كانت حول وضع وتحديد جدول ومحتوى ومكونات الامتحان.

وتنقسم مراحل عمل تطوير الامتحانات إلى ثلاث مراحل، تبدأ بتحليل طبيعة العمل في التخصصات المطلوبة للوصول لتوصيف كامل لأداء الطبيب المختص في ذلك المجال وتحديد طبيعة عمله، ومن ثم يتم تحديد المواصفات القياسية لمكونات الامتحانات ونسبها ونوعيتها. يتبع ذلك، اختيار وتعيين وتدريب مطوري الامتحانات، وكتابة الأسئلة ومراجعتها وتدقيقها واعتمادها من قبل مؤسسات علمية وعالمية مرموقة. وتطوير الأوراق الامتحانية، واعتماد درجات النجاح بها وتجربتها، من ثم تحليلها وتعديلها بناءً على معطيات التحليل، حيث تستمر هذه العمليات ما يقارب 52 أسبوعا من العمل.