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"بلديات الظاهرة" تدشن حملة التعريف بمركز سلامة وجودة الغذاء

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 07:09 م بتوقيت مسقط

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عبري - ناصر العبري

دشنت المُديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة الظاهرة أمس الثلاثاء فعاليات الحملة التعريفية بمركز سلامة وجودة الغذاء وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي مُحافظ الظاهرة وبحضور المهندس نصير بن علي السيابي المدير العام للمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة الظاهرة، وذلك في قاعة التوعوية والتدريب بولاية عبري.

وانطلقت فعاليات الحفل من خلال الكلمة التي ألقاها حميد بن سيف البارحي مدير بلدية عبري وأوضح خلالها أبرز الفعاليات المصاحبة للحملة، كما بيَّن الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للمحافظة على سلامة وجودة الغذاء من خلال زيارات التفتيش الصحي التي تقوم بها البلديات لمُراقبة المراكز التجارية والأسواق. وأشار البارحي خلال كلمته إلى الدور الهام الذي سيقدمه المركز خلال المرحلة القادمة. بعدها تم عرض مقطع مرئي يوضح أهم أهداف مركز سلامة وجودة الغذاء.

وفي ختام حفل التدشين، قدم المهندس هيثم بن خلفان الأخزمي مدير عام مركز سلامة الغذاء ورقة عمل للحضور حول إنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء وأهم الاختصاصات والتقسيمات الإدارية للمركز، كما تطرق خلال الورقة لأبرز الأهداف التي يسعى المركز لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة.

وتسعى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من خلال تنفيذ الحملة التعريفية لمركز سلامة وجودة الغذاء والتي تنفذ بجميع محافظات السلطنة خلال الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر الجاري لتعريف بدور المركز والتعريف بلائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالغذاء وتعريف المجتمع بالآليات التي ينتهجها المركز لضمان سلامة وجودة الغذاء كذلك تعريف المجتمع وأصحاب الأنشطة التجارية بالمهن والخدمات التي يقدمها مركز سلامة وجودة الغذاء وإبراز دور الرقابة والزيارات الميدانية من خلال تكثيف حملات التفتيش من قبل المفتشين الصحيين.

وحول جهود المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة الظاهرة لتفعيل برامج الحملة، قال سالم بن نمشان الكعبي المدير المساعد لدائرة التوعية والعلاقات العامة بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة الظاهرة إن تنفيذ حملة التعريف بمركز سلامة وجودة الغذاء يأتي تأكيدا على حرص الوزارة على رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع عبر التعريف بمركز سلامة وجودة الغذاء والذي تم إنشاؤه مؤخرا بموجب المرسوم السلطاني رقم (24/2019) والمعني بصحة وسلامة الغذاء وتعريف المستهلك بالطرق السليمة لتداول وحفظ وتخزين وإعداد الأغذية بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة التسوق الآمن للمواد الغذائية، وأضاف أن هذه الفعاليات من شأنها أن تسهم في رفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بثقافة الاستهلاك الغذائي الآمن. موضحاً حرص المديرية وبلديات محافظة الظاهرة على إقامة الفعاليات الهادفة التي ستُسهم في تثقيف المستهلك بكل ما يتعلق بصحة وسلامة الغذاء.

وأضاف الكعبي أن تنظيم حملة التعريف بمركز سلامة وجودة الغذاء يأتي بهدف نشر ثقافة الوعي الصحي لدى المستهلك وضرورة انتقائه للغذاء الآمن إلى جانب تعزيز الجانب التوعوي بأهمية بناء الشراكة المجتمعية في كل ما يتعلق بصحة وسلامة الغذاء وصلاحيته ومطابقته لأعلى المعايير الصحية، حيث ستنفذ المديرية عدداً من الفعاليات من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت الغذائية بجميع ولايات المحافظة وفق البرنامج المُعد وذلك لأهمية متابعة أداء تلك المنشآت وإبراز دور المفتشين الصحيين.

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