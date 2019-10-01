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التوعية بخطر انتشار المخدرات في "جنوب الباطنة"

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 07:09 م بتوقيت مسقط

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الرستاق - طالب المقبالي

 

 نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية بجنوب الباطنة حلقة عمل حول التعريف بالمسابقة المجتمعية للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية .

رعى الحلقة سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة وبحضور أصحاب السعادة ولاة ولايات المحافظة وعدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية والمعنيين بالخدمات الصحية بالمحافظة، وذلك بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الباطنة، واشتمل برنامج الحلقة على كلمة للمديرية العامة للخدمات الصحية بجنوب الباطنة قدمها الدكتور خالد بن سعيد السعدي مدير دائرة الرعاية الصحية الأولية بالخدمات الصحية بجنوب الباطنة تحدث من خلالها عن مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية التي أصبحت خطراً يهدد بناء الأمم وتنخر في كيانها والتي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة في كافة المجتمعات بشكل لم يسبق له مثيل حتى أصبحت تهدد المجتمعات وتنذر بانهيارها وهي سموم قاتلة وأثبتت الدراسات والبحوث أنها تشل إرادة الإنسان وتذهب عقله وتحيله لافتك الأمراض، مضيفاً أن هذه المسابقة المجتمعية تهدف للحد من مشكلة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية في نسختها الثانية للوصول لكافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية وتنظيماتهم المجتمعية، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع من خلال تبني مشاريع مجتمعية بالتعاون مع اللجان الصحية بولايات المحافظة .

وقد قامت وزارة الصحة بإعادة تشكيل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واللجان الوطنية لشؤون المخدرات.

وقدم خلال الحلقة عدد من أوراق العمل منها ورقة حول "التعريف على مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية والخدمات المتوفرة للعلاج من الإدمان" قدمها يحيى الريامي من المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية .

وكذلك ورقة أخرى بعنوان "التعريف بالمسابقة المجتمعية للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية" قدمتها الدكتورة هدى السيابية مديرة دائرة المبادرات المجتمعية الصحية.

كما تم خلال الحلقة تقديم عرض مرئي عن المشاريع المشاركة في المسابقة للحد من المخدرات والمؤثرات العقلية في النسخة الأولى.

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