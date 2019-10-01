الساعدي: ظواهر فلكية متنوعة في سماء السلطنة خلال شهر أكتوبر

مسقط - الرؤية

قال الخبير الفلكي الدكتور صبيح بن رحمن الساعدي إن الحسابات الفلكية الدقيقة جداً لحركة الشمس والأرض والقمر وتأثير الكواكب السيارة الأخرى على حركة القمر، أن هلال شهر ربيع الأول للعام الهجري 1441 سيقترن بإذن الله تعالى يوم الإثنين الموافق 28/10/2019م عند الساعة السابعة والدقيقة 39 و36 ثانية صباحًا، وسيكون على ارتفاع حوالي 6 درجات فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة، وستكون رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة ولكن بصعوبة لأن الهلال يغرب بعد غروب الشمس بحوالي 28 دقيقة، وفي حالة ثبوت الرؤية سيكون يوم الثلاثاء 29/10/2019م غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري 1441.

وأضاف أن الحسابات أظهرت كذلك اقتران هلال شهر محرم لعام 1441هـ بالشمس عند الساعة الثانية والدقيقة 38 و9 ثواني ظهر يوم الجمعة الموافق 30/8/2019م (حسب التوقيت المحلي للسلطنة) وكانت رؤية الهلال مساء يوم الجمعة صعبة جدًا جدًا في جميع محافظات السلطنة؛ حيث مكث الهلال 16 دقيقة و5 ثواني بعد غروب الشمس (بالنسبة لمسقط) وكان على ارتفاع حوالي 3 درجات فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة، بينما شوهد في اليوم التالي السبت 31/8/2019م بسهولة ويسر في جميع محافظات السلطنة وغالبية الدول العربية والإسلامية حيث مكث الهلال أكثر من ساعة بعد غروب الشمس (بالنسبة لمسقط) وكان على ارتفاع حوالي 13 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة، وعليه كان يوم الأحد 1/9/2019م غرة شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد 1441.

كما اقترن هلال شهر صفر للعام الهجري 1441 يوم السبت الموافق 28/9/2019م عند الساعة العاشرة والدقيقة 27 و 28 ثانية مساء (حسب التوقيت المحلي للسلطنة) وكانت رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لأن الهلال يغرب مع غروب الشمس تقريبًا، بينما سيشاهد في اليوم التالي الأحد 29/9/2019م بسهولة ويسر في جميع محافظات السلطنة وغالبية الدول العربية والإسلامية حيث يمكث الهلال أكثر من 47 دقيقة بعد غروب الشمس (بالنسبة لمسقط) ويكون على ارتفاع حوالي 10 درجات فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة وعليه سيكون يوم الأثنين 30/9/2019م غرة شهر صفر للعام الهجري 1441.

وحول حركة القمر لشهر أكتوبر، أوضح أنه في بداية الشهر يبعد القمر عن الشمس بمسافة زاوية قدرها حوالي 283.37 درجة ويزداد بعده عن الشمس يومياً بـ 12.2 درجة أي أن شروق القمر يتأخر يومياً حوالي 52 دقيقة عن اليوم السابق.

ويكون القمر في اقرب نقطة له بالمدار حول الأرض يوم السبت الموافق 26/10/2019م، عند الساعة الثالثة ظهرًا، حيث تصل المسافة بين الأرض والقمر حوالي 361311 كيلومتراً، عندها يكون المد أعلى ما يمكن، بينما يكون القمر في أبعد نقطة له بالمدار حول الأرض يوم الخميس الموافق 10/10/2019م، عند الساعة العاشرة مساء حيث تصل المسافة بين الأرض والقمر 405899 كيلومتراً، عندها يكون الجزر أكبر ما يمكن.

وتشهد سماء السلطنة هذا الشهر عددا من الظواهر الفلكية؛ منها تشكيل مثلث سمائي تكون رؤوسه كوكب عطار وكوكب الزهرة ونجم السماك الأعزل ألمع نجم في برج العذراء مساء يوم الثلاثاء الموافق 1/10/2019م؛ حيث يشاهد المثلث السمائي على ارتفاع حوالي 10 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة وذلك بعد صلاة المغرب.

كما سيقترب القمر من كوكب المشترى مساء يوم الخميس الموافق 3/10/2019؛ حيث يشاهد الجُرمان قريبان من بعض وعلى ارتفاع حوالي 50 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة وذلك بعد صلاة المغرب. وسيقترب القمر من كوكب زحل مساء يوم السبت الموافق 5/10/2019؛ حيث يشاهد الجرمان قريبان جدًا من بعض وعلى ارتفاع حوالي 80 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة وذلك بعد صلاة المغرب.