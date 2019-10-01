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"محاكم البريمي" تقر التقاضي إلكترونيا بجميع محاكم المحافظة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 07:04 م بتوقيت مسقط

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البريمي - سيف المعمري

ترأس فضيلة القاضي الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي رئيس محكمة الاستئناف بالبريمي اجتماع الجمعية العامة الأول لقضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاصها للسنة القضائية التاسعة عشرة (2019 – 2020) بقاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف بالبريمي، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة القضاة بمحكمة الاستئناف بالبريمي وقضاة المحاكم الابتدائية وأعضاء الادعاء العام بالمحافظة.

واستهل رئيس محكمة الاستئناف بالبريمي الاجتماع بالثناء والشكر لله تعالى على توفيقه وجزيل نعمائه بما تحقق من منجزات عظيمة في المؤسسة القضائية تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه لله ورعاه-رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

بعد ذلك رحّب فضيلته بأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام بمحافظة البريمي، وأعرب لهم عن شكره وامتنانه على جهودهم في تحقيق الإنجازات القضائية المتميزة خلال العام القضائي المنصرم (2018 - 2019) ومساهمتهم في ترسيخ قيم العدالة الناجزة، فضلاً عمَّا تحقق من اعتلاء محاكم المحافظة مركز الصدارة في التحول الإلكتروني بين محاكم السلطنة، والوصول في هذه المرحلة إلى تداول القضايا إلكترونيا في قاعات المحاكم دون ملفات القضايا الورقية إنفاذا لمرئيات فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ومعبرا عن تطلعاته بالمضي قدمًا في تحقيق المزيد من النجاح في هذا العام القضائي (2019 – 2020)، كما أشاد فضيلته بتعاون الادعاء العام البناء والمثمر في سبيل تحقيق العدالة وإيصال المتقاضين لحقوقهم ومواكبتهم للتحول الإلكتروني بالمحكمة .

واستعرض أصحاب الفضيلة عددا من المحاور المدرجة في جدول الاجتماع وفقا للمادتين (12 و13) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (99/90) وتعديلاته والمتمثلة في تحديد عدد الدوائر القضائية وتشكيلها وتوزيع القضايا على القضاة وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، بالإضافة إلى المضي قدمًا في كل ما من شأنه تجويد العمل القضائي إلكترونيا، وأقرت الجمعية العامة تعميم التقاضي إلكترونيًا في جميع محاكم المحافظة والاستغناء عن الورق داخل قاعات المحاكمات، كما أقرت عددا من المرئيات التي من شأنها تسريع وتيرة التقاضي وتبسيط الإجراءات على المتقاضين وتجويد العمل بشقيه القضائي والإداري.

   واختتم فضيلة الدكتور رئيس محكمة الاستئناف البريمي الاجتماع بالشكر لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام على الحضور والمشاركات المثمرة خلال الاجتماع داعيا الله تعالى بالتوفيق والسداد في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بالعمل القضائي.

 

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