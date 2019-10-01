إقبال واسع على بطاقات "ميثاق" للاستفادة من تسهيلات خاصية "مررها وبس"

مسقط - الرؤية

تشهدُ بطاقات ميثاق المدعمَة بخاصية "مررها وبس"، والتي تم تدشينها مؤخرا، إقبالا واسعا من الزبائن؛ للاستفادة من التسهيلات المصرفية التي تقدمها؛ حيث تتميَّز هذه البطاقات بتصميم جديد، وتتيح لحاملها التمتع بالعديد من المزايا؛ وأهمها: سرعة تنفيذ عمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع عند التسوق.

ويُمكن للزبون تمرير البطاقة على أجهزة نقاط البيع التي تستقبل الدفع عن طريق هذه الخاصية الجديدة دون الحاجة لإدخال الرقم السري في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها 20 ريالا للمرة الواحدة، إلا أنَّه سيتطلب من الزبون إدخال الرقم السري في حال زادت قيمة المعاملة الواحدة على 20 ريالا، أو زاد عدد المعاملات اليومية على 10 معاملات؛ حيث تصدر إشارة بذلك؛ وبالتالي يدخل الزبون الرقم السري، علما بأنَّ الحد اليومي الذي يمكن استخدامه مع البطاقات المدعمة بخاصية الدفع عن بعد هو 60 ريالا، ويمكن للزبون الدفع باستخدام هذه البطاقة عن طريق تمريرها على بعد أقل من 4 سم على رمز خاصية الدفع عن بُعد، وسيستلم الزبون إشعارات على الهاتف عن كل المعاملات التي يجريها، ويمكن لحاملي بطاقات ميثاق أن يجروا المعاملات المختلفة باستخدام بطاقات الخصم المباشر والائتمان.

ويفتخِر ميثاق للصيرفة الإسلامية بإقبال زبائنه على استخدام هذه الخاصية الجديدة في البطاقات البنكية، والتي تؤكد ريادة ميثاق في مجال الخدمات والتسهيلات المصرفية الإلكترونية، وحرصه على مواكبة أحدث المستجدات والتطورات العالمية في هذا المجال، كما يعكس الإقبال مدى الجهود التي يبذلها ميثاق للصيرفة الإسلامية في توفير أفضل الحلول الرقمية التي تشجع أفراد المجتمع على استخدام الدفع الإلكتروني في مختلف معاملاتهم، وتُسهم في توفير الوقت والراحة للزبائن.