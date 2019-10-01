"كيمجيز" تعرض مجموعة جديدة من ساعات "فريديريك كونستانت"

مسقط - الرؤية

طرحتْ فريدريك كونستانت -الشركة السويسرية الشهيرة المصنِّعة للساعات، ومقرها جنيف- 3 ساعات عصرية لمجموعتها الكلاسيكية؛ في إطار إستراتيجيتها لجعل الوصول لسوق الرفاهية ذات الأسعار المعقولة أكثر سهولة، مع إضافة لمسة جديدة من الكلاسيكية والرفعة.

مزيج من الطراز التقليدي، والتشغيل الجيد والجمال، يُميِّز ساعات الكوارتز للسيدات الكلاسيكية الجديدة، مع علبتها الجديدة، من الأكسسوارات الرائعة التي تناسب كل الأذواق؛ حيث تمَّ تكييفها بمقاس أنثوي يبلغ 36 مللم. وتضيف هذه الجماليات الجديدة المزيد من التميز لهذه الساعات. وينبض في قلب كل ساعة عيار الكوارتز إف سي-220.

وإضافة لخاصية مقاومة ضغط الماء حتى عمق 50م، يتميز كل موديل بميناء لونه فضي مع لمسة ناعمة من زخرفة غيوشه، ومؤشرات بأرقام رومانية سوداء مطبوعة، وعقارب سوداء مصقولة يدويا، ونافذة للتاريخ عند مؤشر الساعة 6، ويعطي الميناء مظهرا بسيطا ناعما يركز على الوظيفة الأساسية للساعة للدلالة على الوقت بالساعات والدقائق.

وتتوافر هذه الساعات بالفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل، أو بسوار من جلد العجل كروكو باللون الأزرق. كما بالإمكان اختيار علبة مطلية بالذهب الوردي مع حزام من جلد العجل كروكو باللون الأسود.

وتمثِّل الصورة المصغَّرة للرفاهية الكلاسيكية الرفيعة، الممزوجة ببساطة الجمال المتجدد يوما بعد يوم في ساعة فريدريك كونستانتس كلاسيكيس للسيدات قطعة أكسسوارات مثالية للنساء اللائي ينشدن الإبقاء على أناقتها، وعلى رُقيِّها وكلاسيكيتها السرمدية غير المعقدة.

وتتوافر مجموعة ساعات فريديريك كونستانت حصريًّا لدى شركة كيمجيز للساعات في عُمان. وتقع صالتها الراقية ومركز الخدمة والصيانة التابع لها في بناية الأفق، سكة 3036، مبنى 2825 ـ شاطئ القرم.