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ختام ناجح لمعرض المنتجات الصينية "الغبرة بلازا"

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 06:32 م بتوقيت مسقط

ختام ناجح لمعرض المنتجات الصينية "الغبرة بلازا"

مسقط - الرؤية

اختُتِم معرض المنتجات الصينية المقام بمركز الغبرة بلازا، بمشاركة 30 شركة صينية، واستعرضت فيه الشركات عددا من المنتجات المميزة؛ وتشمل: المواد الغذائية والاستهلاكية التي تعرض لأول مرة في السلطنة.

وجذب المعرض العديد من رواد الأعمال بالسلطنة، والمهتمين بجديد المنتجات الصينية، على مدار يومين. وكان قد افتتح المعرض جونك بو عضو اللجنة الدائمة لمقاطعة جونك ينج ليز هو الصينية، الذي أكد أهمية التعاون التجاري مع السلطنة لموقعها الجغرافي المميز؛ حيث تطل على أهم البحار التي تسهل الحركة التجارية وتنشطها، مضيفا أنَّ السوق العُماني يعدُّ من أهم الأسواق الخليجية والإقليمية، ويحرص التاجر الصيني على عرض منتجاته وتسويقها بها.

وأشاد عضو اللجنة الدائمة بالعلاقات العمانية الصينية؛ مشيرا إلى كرم الشعب العماني وحسن تعامله، وهو ما يشكل مبدأ أساسيا للتبادل التجاري، وينعكس على ذلك توسع المعارض الصينية وانتشارها في مختلف محافظات السلطنة.

وأكَّد رجال الأعمال الصينون المشاركون نجاح المعرض في تحقيق أهدافه؛ من خلال عقد عدد من الصفقات مع رواد الأعمال العمانيين وغيرهم من الزوار، وحرصهم على تسويق المنتجات التي تدمج ما بين الجودة العالية والأسعار المناسبة.

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