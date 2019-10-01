الباريتون ليو نوتشي يطرب آذان جمهور دار الأوبرا السلطانية.. الجمعة

مسقط - الرؤية

يُحيِي الباريتون الإيطالي ليو نوتشي، مع أوركسترا مونت كارلو الفيلهارمونيّة، حفلًا في دار الأوبرا السلطانية مسقط، بعد غدٍ الجمعة 4 أكتوبر في الـ7 مساءً، ضمن موسم حفلات 2019- 2020.

ويُقام الحفل تحت قيادة جوزيبي فينزي؛ ويتضمَّن منوعاتٍ غنائيّة رائعة مختارة من أوبرات فيردي، ليُطرب آذان جمهوره بأسلوبه التفاعلي الذي عُرف به على مدى أكثر من أربعة عقود. وتحرص ُ دار الأوبرا السلطانية مسقط دائما -في مواسمها- على استضافة كبار مغنّي العالم، ويقدم ليو نوتشي منوعات غنائية؛ مثل: ريغوليتو، والترافاتوري، والحفل التنكري، ودون كارلو، والفوسكاريان، وسيمون وبوكانيغرا؛ وذلك بأسلوبه التفاعلي الذي أطرب آذان جمهوره على مدى أكثر من أربعة عقود؛ وذلك منذ ظهوره الأول في دور فيغارو في أوبرا "حلاق إشبيلية" عام 1967. وبعد ذلك، انضمَّ ليو نوتشي إلى جوقة "لا سكالا"، في ميلانو بإيطاليا. ولوحظ أنه غنى ريجوليتو في مسرح صغير في ليناغو في العام 1973، ونال المركز الأول في مسابقة فيوتي الدولية للموسيقى، وظهر على عدد من المسارح الأوروبية؛ مثل: فيينا، وميونيخ، وهامبورج، وبرلين.