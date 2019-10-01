نجاح عملية بالمستشفى السلطاني تعد الأولى من نوعها في السلطنة

مسقط - الرؤية

نجح المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني في إجراء عملية زراعة مثبط لرجفان القلب البطيني تحت الجلد بدون الحاجة لإدخال أسلاك في الأوردة المتصلة بالقلب.

وقالت وزارة الصحة، إن هذه العملية تعد الأولى من نوعها في السلطنة والذي قام بها فريق كهربائية القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب بقيادة الدكتور نجيب الرواحي والدكتورة غالية المدنية بمساعدة فريق متخصص من الشركة المصنعة للجهاز إضافة إلى أطباء التخدير والممرضين والفنيين.

وأضافت الوزارة أن العملية أجريت لمريض يبلغ من العمر 26 عاما، وكان يعاني من قصور شديد في عضلة القلب ما يتوجب زراعة مثبط للرجفان البطيني للقلب المسبب للوفاة؛ ولكنه كان يعاني من عيوب خلقية في القلب فأجريت له عمليات تصحيحية في سن الطفولة تعيق مسار الأوردة المتصلة للقلب.

ويعتبر هذا الجهاز المتطور قفزة نوعية في علاج رجفان القلب البطيني المسبب للوفاة خاصة في المرضي الذين يعانون من قصور في عضلة القلب والذين لا توجد عندهم أوردة مناسبة لقسطرة الأسلاك المستعملة في الأجهزة المثبطة لرجفان القلب المتعارف عليها سابقا.