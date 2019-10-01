الثلاثاء, 01 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

نجاح عملية بالمستشفى السلطاني تعد الأولى من نوعها في السلطنة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 01:07 م بتوقيت مسقط

نجاح عملية بالمستشفى السلطاني تعد الأولى من نوعها في السلطنة

مسقط - الرؤية

نجح المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني في إجراء عملية زراعة مثبط لرجفان القلب البطيني تحت الجلد بدون الحاجة لإدخال أسلاك في الأوردة المتصلة بالقلب.

وقالت وزارة الصحة، إن هذه العملية تعد الأولى من نوعها في السلطنة والذي قام بها فريق كهربائية القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب بقيادة الدكتور نجيب الرواحي والدكتورة غالية المدنية بمساعدة فريق متخصص من الشركة المصنعة للجهاز إضافة إلى أطباء التخدير والممرضين والفنيين.

وأضافت الوزارة أن العملية أجريت لمريض يبلغ من العمر 26 عاما، وكان يعاني من قصور شديد في عضلة القلب ما يتوجب زراعة مثبط للرجفان البطيني للقلب المسبب للوفاة؛ ولكنه كان يعاني من عيوب خلقية في القلب فأجريت له عمليات تصحيحية في سن الطفولة تعيق مسار الأوردة المتصلة للقلب.

ويعتبر هذا الجهاز المتطور قفزة نوعية في علاج رجفان القلب البطيني المسبب للوفاة خاصة في المرضي الذين يعانون من قصور في عضلة القلب والذين لا توجد عندهم أوردة مناسبة لقسطرة الأسلاك المستعملة في الأجهزة المثبطة لرجفان القلب المتعارف عليها سابقا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 يوليو 2018

زيادة عمليات زراعة نخاع للخلايا الجذعية بالمستشفى السلطاني بمعدلات نجاح تتخطى 94%

المزيد

15 أبريل 2015

"الصحة" تدشن خدمة الإسعاف البحري في محافظة مسندم الأولى من نوعها على مستوى السلطنة

المزيد

28 مارس 2017

"تكافل عُمان" تدشن أجهزة التأمين الآلية الأولى من نوعها في السلطنة

المزيد

21 نوفمبر 2016

مستشفى النهضة يجري أول عملية من نوعها بالسلطنة لعلاج فقدان السمع

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الزعيم" يودع "الأندية العربية" بعد التعادل أمام مولودية الجزائر

رياضة - محلي

"الفردان" تطلق "سانت ريجيس" لأول مرة في السلطنة بالتعاون مع "ماريوت العالمية"

الاقتصاد - محلي

رئيس وأعضاء "الغرفة" يتعرفون على مراحل الإنجاز في مدينة سندان الصناعية

الاقتصاد - محلي

ورش تدريبية وقصص نجاح رائدة في الجولة التعريفية بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب بإبراء

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

"انتخابات الشورى 2019".. تقنيات حديثة بأعلى مواصفات الأمان لتحقيق النزاهة والشفافية

عمان - الدولة والشورى

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

دولي - أخبار

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

ذعر في مطار دبي إثر الاشتباه في طائرة مسيرة

دولي - أخبار

بيان: منخفض مداري في بحر العرب ويبعد عن السلطنة بـ 900 كلم

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة