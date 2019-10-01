هطول أمطار وتساقط البرد على بعض المناطق بالسلطنة

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد إلى استمرار نشاط التكونات المحلية مع فرص هطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد على جبال الحجر والولايات المجاورة اليوم وخلال اليومين القادمين.

وسجلت كميات الأمطار المسجلة يوم أمس في بعض محطات الرصد التابعة لهيئة الطيران المدني :

أدم 38.4

الحمراء 13.8

إبراء 8.4

إزكي 8.4

وأضافت أن الطقس صحو إلى غائم جزئيا المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة المساء واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من بحر عمان وبحر العرب .

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 40/ 28 وفي مدينة صلالة 30/ 25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 40 درجة في ولايات العامرات والبريمي وعبري وسمائل ونزوى وبهلاء وأدم وإبراء وصور وفي فهود وأدناها 10 درجات في جبل شمس.