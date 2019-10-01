الثلاثاء, 01 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

هطول أمطار وتساقط البرد على بعض المناطق بالسلطنة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 12:55 م بتوقيت مسقط

هطول أمطار وتساقط البرد على بعض المناطق بالسلطنة

 

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد إلى استمرار نشاط التكونات المحلية مع فرص هطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد على جبال الحجر والولايات المجاورة اليوم وخلال اليومين القادمين.

وسجلت كميات الأمطار المسجلة يوم أمس في بعض محطات الرصد التابعة لهيئة الطيران المدني :

أدم 38.4

الحمراء 13.8

إبراء 8.4

إزكي 8.4

وأضافت أن الطقس صحو إلى غائم جزئيا المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة المساء واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من بحر عمان وبحر العرب .

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 40/ 28 وفي مدينة صلالة 30/ 25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 40 درجة في ولايات العامرات والبريمي وعبري وسمائل ونزوى وبهلاء وأدم وإبراء وصور وفي فهود وأدناها 10 درجات في جبل شمس.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 مايو 2019

فرص لهطول أمطار رعدية وتساقط البرد على بعض المناطق بالسلطنة

المزيد

03 مارس 2016

أمطار غزيرة وتساقط حبات البرد فى آخر تطورات طقس السلطنة

المزيد

08 مارس 2016

أمطار رعدية وتساقط البرد ورياح نشطة في أخر تطورات طقس السلطنة

المزيد

07 يونيو 2015

أمطار غزيرة ومتوسطة على أنحاء متفرقة من السلطنة.. وتساقط حبات البرد على عبري

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الزعيم" يودع "الأندية العربية" بعد التعادل أمام مولودية الجزائر

رياضة - محلي

"الفردان" تطلق "سانت ريجيس" لأول مرة في السلطنة بالتعاون مع "ماريوت العالمية"

الاقتصاد - محلي

رئيس وأعضاء "الغرفة" يتعرفون على مراحل الإنجاز في مدينة سندان الصناعية

الاقتصاد - محلي

ورش تدريبية وقصص نجاح رائدة في الجولة التعريفية بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب بإبراء

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

"انتخابات الشورى 2019".. تقنيات حديثة بأعلى مواصفات الأمان لتحقيق النزاهة والشفافية

عمان - الدولة والشورى

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

دولي - أخبار

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

ذعر في مطار دبي إثر الاشتباه في طائرة مسيرة

دولي - أخبار

بيان: منخفض مداري في بحر العرب ويبعد عن السلطنة بـ 900 كلم

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة