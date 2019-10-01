قصائد قصيرة

عبد الله الحكماني| سلطنة عمان

(1)

هذي الحياه المريحانه

اللي بها الانسان ينغرّ

//

جرّبتها ماضٍ و آنَه

وشْربْتها بالحلْو والمرّ

//

ما ريت لي منها صيانه

مهما تعاهد للعَهَد بَرّ

//

أحداثها خذْها بامانه

مَثَل يزور اتبات تيترّ

//

لا يخسر المرهن رهانه

والمنخدع يتْجنّب الضرّ

(2)

يمر اليومُ في عيني ثقيلا

و يأتي النومُ في عيني قليلا

//

و ترهقني سويعاتي اللواتي

جعلنَ الحالَ من سقمٍ عليلا

//

ألا ياخالق الأكوان ربّي

تبرّد في تفاصيلي غليلا

//

وتذكرني وترحمني وتجعلْ

حياتي من جوى يومي ظليلا

//

فلالي غير وجهك من وجوهٍ

ولالي من معينٍ او خليلا

(3)

‏أنا و حزني والظروف الصعيبه

والوجه الأسود من ليالي زماني

//

عشنا كما عاش الصحيب وْصحيبه

لا خط يفرقنا ولا برق ساني

//

غير الشعر ما من حكايه غريبه

تجعل تكتّلنا شظايا معاني

//

نمشي على هذي الذلول الكئيبه

نزرع أماني ثم نقطف أماني

(4)

‏ألا يالله فضلك وامتنانك

وعونك يوم درجات امتحانك

//

ولطفك ثم عطفك ثم عفوك

تجنِّب من تجنَّب عنفوانك

//

تجير المستجير المستخيري

وتهدي بالهدى قاصد مكانك

//

على ضامر ذلولٍ ياك ناصي

يطوّعها لجل تعصي زمانك

//

تقبّلها القبول اللي يقابَل

بوجهك يوم يومك جل شانك