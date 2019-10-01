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قصائد قصيرة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 09:56 ص بتوقيت مسقط

قصائد قصيرة

 

عبد الله الحكماني| سلطنة عمان

 

(1)

هذي الحياه المريحانه

اللي بها الانسان ينغرّ

//

جرّبتها  ماضٍ و  آنَه

وشْربْتها بالحلْو والمرّ

//

ما ريت لي منها صيانه

مهما  تعاهد  للعَهَد  بَرّ

//

أحداثها  خذْها   بامانه

مَثَل  يزور  اتبات  تيترّ

//

لا  يخسر  المرهن  رهانه

والمنخدع  يتْجنّب الضرّ

 

(2)

يمر اليومُ في عيني ثقيلا

و يأتي النومُ في عيني قليلا

//

و ترهقني سويعاتي اللواتي

جعلنَ الحالَ من سقمٍ عليلا

//

ألا  ياخالق  الأكوان ربّي

تبرّد في تفاصيلي غليلا

//

 وتذكرني وترحمني وتجعلْ

حياتي من جوى يومي ظليلا

//

فلالي غير وجهك من وجوهٍ

ولالي من معينٍ او خليلا

 

(3)

‏أنا و حزني والظروف الصعيبه

والوجه الأسود من ليالي زماني

//

عشنا كما عاش الصحيب وْصحيبه

لا  خط  يفرقنا  ولا  برق  ساني

//

غير الشعر ما من حكايه غريبه

تجعل  تكتّلنا   شظايا   معاني

//

نمشي على هذي  الذلول الكئيبه

نزرع  أماني  ثم  نقطف  أماني

 

(4)

‏ألا يالله فضلك وامتنانك

وعونك يوم درجات امتحانك

//

ولطفك ثم عطفك ثم عفوك

تجنِّب من تجنَّب عنفوانك

//

تجير المستجير المستخيري

وتهدي بالهدى قاصد مكانك

//

على ضامر ذلولٍ ياك ناصي

يطوّعها لجل تعصي زمانك

//

تقبّلها  القبول اللي يقابَل

بوجهك يوم يومك جل شانك

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