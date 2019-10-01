قصائد قصيرة

عبد الله الحكماني| سلطنة عمان
(1)
هذي الحياه المريحانه
اللي بها الانسان ينغرّ
//
جرّبتها ماضٍ و آنَه
وشْربْتها بالحلْو والمرّ
//
ما ريت لي منها صيانه
مهما تعاهد للعَهَد بَرّ
//
أحداثها خذْها بامانه
مَثَل يزور اتبات تيترّ
//
لا يخسر المرهن رهانه
والمنخدع يتْجنّب الضرّ
(2)
يمر اليومُ في عيني ثقيلا
و يأتي النومُ في عيني قليلا
//
و ترهقني سويعاتي اللواتي
جعلنَ الحالَ من سقمٍ عليلا
//
ألا ياخالق الأكوان ربّي
تبرّد في تفاصيلي غليلا
//
وتذكرني وترحمني وتجعلْ
حياتي من جوى يومي ظليلا
//
فلالي غير وجهك من وجوهٍ
ولالي من معينٍ او خليلا
(3)
أنا و حزني والظروف الصعيبه
والوجه الأسود من ليالي زماني
//
عشنا كما عاش الصحيب وْصحيبه
لا خط يفرقنا ولا برق ساني
//
غير الشعر ما من حكايه غريبه
تجعل تكتّلنا شظايا معاني
//
نمشي على هذي الذلول الكئيبه
نزرع أماني ثم نقطف أماني
(4)
ألا يالله فضلك وامتنانك
وعونك يوم درجات امتحانك
//
ولطفك ثم عطفك ثم عفوك
تجنِّب من تجنَّب عنفوانك
//
تجير المستجير المستخيري
وتهدي بالهدى قاصد مكانك
//
على ضامر ذلولٍ ياك ناصي
يطوّعها لجل تعصي زمانك
//
تقبّلها القبول اللي يقابَل
بوجهك يوم يومك جل شانك