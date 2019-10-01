الثلاثاء, 01 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

العطية يزور مركز الأمن البحري والكلية العسكرية التقنية

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

العطية يزور مركز الأمن البحري والكلية العسكرية التقنية

مسقط - الرؤية

قامَ سَعَادة الدُّكتور خالد بن مُحمَّد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة، صباح أمس، بزيارة مركز الأمن البحري.

وكان في استقبالِ سَعَادته -بمقر المركز في معسكر المرتفعة- اللواء الرُّكن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، والعميد الرُّكن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري، وعدد من كبار الضباط بالمركز.

واستمعَ الضيف -خلال الزيارة- إلى إيجازٍ عن مَهَام وأدوار المركز المتعلقة بوضع الآليات والإجراءات الخاصة بتأمين السواحل والموانئ والمنشآت البحرية ضد التهديدات البحرية، والمشاركة في التخطيط لإدارة الكوارث والأزمات البحرية... وغيرها من المهام التي تتعلق بإدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر والتهديدات البحرية الأخرى. كما تعرَّف الضيف على الجهود التي يضطلع بها المركز في إطار مهامه وواجباته، والهادفة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن البحري، وما يقوم به في مجالات التوعية من المخاطر البحرية، والمحافظة على البيئة البحرية، إضافة للقيام بعمليات البحث والإنقاذ. واطلع سَعَادته على الآليات المتبعة في متابعة ومراقبة حركة الملاحة البحرية، خاصة في البحر الإقليمي، كما اطلع على الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري التي تُدار بكوادر ومهارات وطنية، والتي من شأنها تمكين المركز من القيام بمهامه وواجباته على أكمل وجه، وبالمستويات المتقدِّمة في مختلف المجالات ذات الصلة بمتطلبات الأمن البحري.

كما قام سَعَادة الدُّكتور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة، والوفد المرافق له، بزيارة إلى الكلية العسكرية التقنية، وقد كان في استقبال سَعَادته والوفد المرافق له اللواء الرُّكن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني رئيس مجلس إدارة الكلية. كما كان في الاستقبال عميد الكلية العسكرية التقنية وعدد من كبار الضباط بالكلية؛ حيث استمع الوفد الزائر إلى إيجاز عن الكلية العسكرية التقنية، وما تحويه من مرافق دراسية وخدمية، وما زُوِّدت به من وسائل تعليمية، واستمع إلى شرح عن المنهاج العام والتخصصات التقنية المتنوعة ومراحل الدراسة المختلفة، ثم قام سَعَادته بجولة في عدد من الحلقات التدريبية؛ اطلع خلالها على ما زُوِّدت بها من معدات وأجهزة متخصِّصة في مجالات النظم والطيران.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 سبتمبر 2019

وفد عسكري باكستاني يزور مركز الأمن البحري

المزيد

09 أبريل 2019

وفد من القوات البحرية الإيطالية يزور مركز الأمن البحري

المزيد

12 ديسمبر 2018

رئيس الأركان البحرية البريطانية يزور مركز الأمن البحري

المزيد

10 أبريل 2019

قائد القوة المشتركة البريطاني يزور مركز الأمن البحري

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الزعيم" يودع "الأندية العربية" بعد التعادل أمام مولودية الجزائر

رياضة - محلي

"الفردان" تطلق "سانت ريجيس" لأول مرة في السلطنة بالتعاون مع "ماريوت العالمية"

الاقتصاد - محلي

رئيس وأعضاء "الغرفة" يتعرفون على مراحل الإنجاز في مدينة سندان الصناعية

الاقتصاد - محلي

ورش تدريبية وقصص نجاح رائدة في الجولة التعريفية بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب بإبراء

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

"انتخابات الشورى 2019".. تقنيات حديثة بأعلى مواصفات الأمان لتحقيق النزاهة والشفافية

عمان - الدولة والشورى

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

دولي - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة