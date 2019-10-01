النعماني يستعرض مع نائب رئيس الوزراء القطري التعاون المشترك

مسقط - الرؤية

استقبلَ مَعَالي الفريق أوَّل سُلطان بن مُحمَّد النعماني وزير المكتب السلطاني، بمكتب معاليه، صباح أمس، سَعَادة الدكتور خالد بن مُحمَّد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، والوفد المرافق له.

ورحَّب مَعَالي الفريق أوَّل وزير المكتب السلطاني بالضيف، ومن جانبه قدَّم سعادة الدكتور شكره وتقديره للسلطنة، وتمَّ خلال المقابلة تبادل الأحاديث حول مسيرة العلاقات الأخوية التي تربط السلطنة بدولة قطر، كما تمَّ استعراض عدد من المجالات التعاون المشتركة، وسُبل تطويرها؛ بما يُحقِّق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، إلى جانب التطرُّق لعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.