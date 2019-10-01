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مناقشة احتياجات ولاية العامرات من المرافق والخدمات

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

مناقشة احتياجات ولاية العامرات من المرافق والخدمات

العامرات - الرؤية

عَقَد سعادة مُحمَّد بن حميد بن محمد الغابشي والي العامرات، اجتماعًا مع شيوخ ورشداء الولاية؛ تمَّ خلاله استعرض الإنجازات والمشاريع التي حظيت بها الولاية في العهد الزاهر الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

وأكَّد سعادته أنَّ الحكومة مُستمرة في تقديم وتنفيذ المشاريع الخدمية في الولاية؛ وفق خطط مرسومة لتشمل مجالات عدة كقطاع التعليم والصحة والبلدية والزراعة... وغيرها، وأنَّ هناك تنسيقا وتواصلا دائما مع المختصين في الجهات الحكومية في هذا الشأن كلٍّ حسب اختصاصه. وأشاد سعادته بالجهود التي يبذلها المشايخ في سبيل خدمة سكان الولاية، وإنهاء معاملاتهم ونقل طلبات للجهات المختصة، متمنياً أن يستمر هذا التعاون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وتطرَّق سعادته بالحديث إلى أهمية تكاتف الجهود خاصة خلال المرحلة المقبلة، والتي سوف تشهد بدء العملية الانتخابية للفترة التاسعة لانتخابات اعضاء مجلس الشورى، مُوجِّها لهم بأهمية المساهمة الفاعلة لإنجاح العملية الانتخابية وحث الأهالي بذلك.

وقدَّم شيوخ ورشداء الولاية آراءهم ومقترحاتهم ووجهات نظرهم التي من شأنها أن تُسهم في تنمية وتطوير الولاية؛ بما يُحقِّق المصلحة العامة؛ حيث سيتمُّ اتخاذ مايلزم بشأنها من أجل رفعها للجهات ذات العلاقة لدراستها، وإمكانية تحقُّقها على أرض الواقع.

وفي نهاية اللقاء، أشاد سعادته بالمبادرات الإيجابية التي أبداها الحضور خلال هذا الاجتماع؛ وذلك لما من شأنه أن يُمهِّد لرسم خارطة طريق نحو تعاون مشترك وبناء في المستقبل؛ بهدف تنمية وتطوير ولاية العامرات.

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