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وفد عسكري سوداني يتعرف على اختصاصات مجلس الدولة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

وفد عسكري سوداني يتعرف على اختصاصات مجلس الدولة

 

مسقط - الرؤية

زَارَ وفدُ دارسي دورتيْ الدفاع الوطني والحرب العليا بجمهورية السودان، أمس، مجلس الدولة؛ وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية للسلطنة.

وكان في استقبال الوفد المكرم سعيد بن علي الكلباني والمكرم ناصر بن راشد البحري عضوا المجلس؛ وذلك بمبنى المجلس بالبستان. ورحَّب المكرم سعيد الكلباني بالوفد، مُتمنيا أن تحقق زيارته للسلطنة أهدافها المرجوة على صعيد تعزيز العلاقات بين السلطنة وجمهورية السودان، مشيرا إلى أهمية مثل هذه الزيارات في تدعيم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وقدَّم المكرم الكلباني نبذة عن مسيرة الشورى في السلطنة، مؤكدا الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بتطوير الممارسة المؤسسية للشورى من خلال التدرُّج المنهجي والمدروس. وأشار إلى أنَّ مجلس الدولة يُسهم في العمل الوطني من خلال اضطلاعه بمهامه وممارسته لصلاحياته واختصاصاته، وبشكل خاص فيما يتعلَّق بالجوانب التشريعية والرقابية، إضافة للإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته.

من جانبه، عبَّر رئيس وفد دورتيْ الدفاع الوطني والحرب العليا بجمهورية السودان اللواء الركن عادل حسن الجمري، عن شُكره وتقديره للمكرِّمين عضويْ المجلس على حُسن الاستقبال، معربا عن سعادته وأعضاء الوفد بزيارة السلطنة، مشيدا في هذا الصدد بما تشهده من تنمية شاملة وتطوُّر في جميع المجالات بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه. واطلع الوفد -خلال الزيارة- على مرافق المجلس المختلفة، كما شاهد فيلمًا وثائقيًّا عن المجلس.

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