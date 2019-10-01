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البحرية السلطانية العمانية تنظم ورشة عمل حول تشغيل معدات مكافحة التلوث الزيتي

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

البحرية السلطانية العمانية تنظم ورشة عمل حول تشغيل معدات مكافحة التلوث الزيتي

 

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ البحرية السلطانية العُمانية -وبالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية- صباح أمس، ورشة عمل حول تشغيل معدات مكافحة التلوث الزيتي، تحت رعاية قائد قاعدة سعيد بن سلطان البحريه بالإنابة.

ويأتِي تنظيم هذه الورشة -التي أقيمت بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية- بهدف قياس فاعلية خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي، ورفع الجاهزية للاستجابة المشتركة، وتفعيل مسؤوليات وأدوار المؤسسات الوطنية، وتدريب الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها على كيفية تشغيل معدات مكافحة التلوث، والاطلاع على الإمكانات الفنية والإدارية، وتعزيز الخبرات والمهارات الفردية والجماعية.

وشاركَ في الورشة عددٌ من الجهات العسكرية والمدنية ذات العلاقة بالثلوث البحري؛ حيث تضمَّنتْ الورشة في اليوم الأول عدداً من المحاضرات النظرية المختلفة عن أنواع التلوث البحري، وكيفية التعامل معها... وغيرها من المحاضرات ذات العلاقة، وسوف تختتم الورشة بتطبيق ميداني يشمل نشر معدات التلوث البحري وكيفية استخدامها والتأكد من جاهزيتها.

حضر الورشة عددٌ من ضباط وضباط الصف بقوات السلطان المسلحة، وشرطة عُمان السلطانية، وعدد من الجهات المدنية الأخرى.

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