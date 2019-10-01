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إستراتيجية من أجل المستقبل

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 08:23 ص بتوقيت مسقط

إستراتيجية من أجل المستقبل

يعكفُ مجلسُ البحثِ العلميِّ على إنجاز مشروع الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير (2020-2040)، والتي ترسم ملامح السياسات والأهداف والتطلعات التي تأملها السلطنة في مجال البحث العلمي، وسبل التطوُّر المعرفي، وهي إستراتيجية طموحة ستدعمُ -بكل تأكيد- جهودَ تطبيق الرؤية المستقبلية "عمان 2040".

وتهدفُ الإستراتيجية إلى النهوض بالبحث العلمي، وتوظيف المعارف في التنمية، عبر الاقتصاد القائم على المعرفة، فضلا عن دورها في الارتقاء بالإنسان والمجتمع، وتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم آليات الحوكمة.

ويسعَى القائمون على وضع الإستراتيجية إلى مواءمة أولوياتها مع رؤية "عمان 2040"، والتكامل مع الإستراتيجيات القطاعية المختلقة للمؤسسات المعنية، ومن المقرر أن يتم عرض مسودة وثيقة الإستراتيجية للاعتماد في شهر ديسمبر المقبل؛ مما يُبشر بقرب إطلاقها والإعلان عنها.

... إنَّ جهودَ البحثِ العلميِّ في أي مجتمع من المجتمعات تثمر -بلا شك- تطوره ونهضته، والسلطنة وبفضل ما تزخر به من عقول نيرة وإمكانات كبيرة، قادرة على تحقيق مزيد من التقدم المعرفي والرخاء الاقتصادي.

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