"الأوقاف" توقع مذكرة تفاهم لابتكار الحلول الذكية في قطاعات الوزارة

مسقط - الرؤية

وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمس الإثنين مذكرة تفاهم وتعاون مع بنك صحار الإسلامي وقع المذكرة من جانب الوزارة معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي الموقر وزير الأوقاف والشؤون الدينية ومن جانب بنك صحار الإسلامي أحمد بن جعفر المسلمي الرئيس التنفيذي لبنك صحار الإسلامي.

ويتمثل توقيع هذه الإتفاقية التعاونية في سبيل إيجاد وابتكار الحلول الذكية واليسيرة في قطاعات الأوقاف المختلفة وفق الإطار الذي تسعى الوزارة إلى تفعيله بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في السلطنة، وأوضح المختصون والقائمون في صحار الإسلامي أنهم سيقدمون أفضل الحلول المتماشية مع توجهات الوزارة في ظل التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

يشار إلى أنَّ الوزارة توظف كل الجهود والفرص المتاحة في إطار تقديم أفضل الخدمات واستثمارها الاستثمار الأمثل في سبيل تحقيق المصلحة العامة للفرد والمجتمع من خلال عدد من الإجراءات المتسارعة والحثيثة في عدد من قطاعات الوزارة المختلفة.