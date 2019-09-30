الإثنين, 30 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"الأوقاف" توقع مذكرة تفاهم لابتكار الحلول الذكية في قطاعات الوزارة

الإثنين 30 سبتمبر 2019 08:03 م بتوقيت مسقط

"الأوقاف" توقع مذكرة تفاهم لابتكار الحلول الذكية في قطاعات الوزارة

 

مسقط - الرؤية

وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمس الإثنين مذكرة تفاهم وتعاون مع بنك صحار الإسلامي وقع المذكرة من جانب الوزارة معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي الموقر وزير الأوقاف والشؤون الدينية ومن جانب بنك صحار الإسلامي أحمد بن جعفر المسلمي الرئيس التنفيذي لبنك صحار الإسلامي.

ويتمثل توقيع هذه الإتفاقية التعاونية في سبيل إيجاد وابتكار الحلول الذكية واليسيرة في قطاعات الأوقاف المختلفة وفق الإطار الذي تسعى الوزارة إلى تفعيله بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في السلطنة، وأوضح المختصون والقائمون في صحار الإسلامي أنهم سيقدمون أفضل الحلول المتماشية مع توجهات الوزارة في ظل التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

يشار إلى أنَّ الوزارة توظف كل الجهود والفرص المتاحة في إطار تقديم أفضل الخدمات واستثمارها الاستثمار الأمثل في سبيل تحقيق المصلحة العامة للفرد والمجتمع من خلال عدد من الإجراءات المتسارعة والحثيثة في عدد من قطاعات الوزارة المختلفة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 مارس 2015

بنك صحار يوقع مذكرة تفاهم مع "زين للتطوير العقاري" لتوفير الحلول التمويلية

المزيد

19 يناير 2016

"صحار الإسلامي" يوقع مذكرة تفاهم مع مسقط هيلز لتقديم الحلول التمويلية للتملك في المشروع

المزيد

17 سبتمبر 2019

السلطنة توقع على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي مع طاجيكستان

المزيد

23 يناير 2017

اللجنة الأولمبيّة توقع مذكرة تفاهم مع تنمية نفط عُمان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الفردان" تطلق "سانت ريجيس" لأول مرة في السلطنة بالتعاون مع "ماريوت العالمية"

الاقتصاد - محلي

رئيس وأعضاء "الغرفة" يتعرفون على مراحل الإنجاز في مدينة سندان الصناعية

الاقتصاد - محلي

ورش تدريبية وقصص نجاح رائدة في الجولة التعريفية بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب بإبراء

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

"انتخابات الشورى 2019".. تقنيات حديثة بأعلى مواصفات الأمان لتحقيق النزاهة والشفافية

عمان - الدولة والشورى

ختام "لقاء الاستثمار العماني الهندي" بالاطلاع على تجربتي "الرسيل الصناعية" و"واحة المعرفة مسقط"

الاقتصاد - محلي

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

دولي - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة