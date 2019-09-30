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تكريم الفائزين ببطولة مراكز الزبير للشطرنج في عبري

الإثنين 30 سبتمبر 2019 07:53 م بتوقيت مسقط

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عبري - الرؤية

شارك أكثر من 31 لاعبا من مختلف مراكز الزبير للشطرنج في معسكر تدريبي وبطولة، على مدار 3 أيام، في مجمع عبري الرياضي بمحاظفة الظاهرة، بحضور ماجد بن جمعة العبيداني مدير فرع نزوى بمؤسسة الزبير الداخلية؛ وذلك في إطار تبني مؤسسة الزبير لمناشط وفعاليات اللجنة العمانية للشطرنج للعام الثالث على التوالي؛ بهدف نشر لعبة الشطرنج في مختلف محافظات السلطنة. واختتمت الفعالية بتوزيع الجوائز على الفائزين.

وقال محمد بن مبارك الحسني رئيس الاتصالات والعلاقات الخارجية بمؤسسة الزبير: تهدف مؤسسة الزبير -ومن خلال تبنيها مناشط وفعاليات اللجنة العمانية للشطرنج- إلى تحقيق رؤية اللجنة؛ ومن أهمها: انتشار لعبة الشطرنج بين أفراد المجتمع، خصوصا فئة النشء من طلاب المدارس. وأسهمت هذه الشراكة في نمو مراكز الزبير للشطرنج بنسبة 50%، ومن المتوقع ارتفاع أعداد منتسبيها بنسبة أكثر من 200 بالمائة قريبا، في ظل حرص اللجنة على إعداد جيل قادر على المنافسة في المسابقات المحلية والدولية.

وأضاف الحسني أنَّ المؤسسة من خلال مسؤوليتها المجتمعية تهدف لتعزيز تواجدها في مختلف المجالات؛ سواء الرياضية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية؛ من أجل تعزيز شراكتها مع مختلف فئات وشرائح المجتمع، مشيرا إلى أنَّ الشراكة مع اللجنة العمانية للشطرنج ساهمت في تعزيز تواجد السلطنة في المنافسات والمسابقات المحلية والدولية.

من جانبه، قال أحمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية للشطرنج: شهدت هذه البطولة منافسة قوية بين المشاركين؛ مما يدلُّ على النجاح الذي وصلت إليه هذه المراكز لتعزيز المنافسة بين المنتسبين وإيجاد قاعدة كبيرة من المحبين لهذه اللعبة، مشيرا إلى أن مؤسسة الزبير وخلال الأعوام الثلاثة الماضية حققت العديد من طموحات اللجنة العمانية للشطرنج، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز هذه النجاحات من خلال استضافة البطولات الدولية في السلطنة أو المشاركة في المسابقات الخارجية. ونسعى باستمرار إلى زيادة أعداد هذه المراكز ليصل منتسبيها إلى أكثر من 500 لاعب ولاعبة.

يُشار إلى أنَّ مؤسسة الزبير جددت مؤخرا اتفاقية دعم وتبني مناشط اللجنة العمانية للشطرنج لمدة عام خلال حفل أقيم مؤخرا في الصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر؛ وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية لدعم القطاع الرياضي.

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