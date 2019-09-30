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بمشاركة 31 دارسا ودارسة من محافظات السلطنة

"الكشافة والمرشدات" تختتم دورة فنون الإتيكيت والبروتوكول الدولي

الإثنين 30 سبتمبر 2019 07:22 م بتوقيت مسقط

"الكشافة والمرشدات" تختتم دورة فنون الإتيكيت والبروتوكول الدولي

 

 مسقط – الرؤية

اختتمت بمبنى المديرية العامة للكشافة والمرشدات دورة "فنون الإتيكيت والبروتوكول الدولي"، التي نظمتها المديرية على مدار خمسة أيام، بمشاركة 31 دارسًا ودارسة من ديوان عام وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بمحافظات السلطنة، وذلك برعاية ابتسام بن عبدالله بن صخر العامرية المديرة العامة المساعدة للمرشدات، وبحضور المديرين والمديرين المساعدين ورؤساء الأقسام بالمديرية.

 وألقى فارس الفارسي أحد الدارسين كلمة نيابة عن المشاركين في الدورة قال فيها: اليوم نطوي الصفحة الأخيرة من دورة "فنون الإتيكيت والبروتوكول الدولي التي نظمتها المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالتعاون مع المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية والمعهد الوطني العماني للتدريب، والتي أقيمت خلال خمسة أيام حافلة بالجلسات والنقاشات النظرية والعملية، وبمشاركة 31 دارسا من مختلف محافظات السلطنة ومن ديوان عام وزارة التربية والتعليم.

وأضاف: لقد كانت الدورة ميدانا خصبا لتعلم الكثير من المعارف والمهارات والخبرات في مجال الإتيكيت والبروتكول الدولي التي تلامس  الجوانب المختلفة في حياتنا الخاصة بفن التعامل مع الجمهور سواء على المستوى الرسمي أوغير الرسمي، وسجلت الدورة تفاعلا كبيرا من الجميع بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها المحاضر والتي قدم فيها عصارة فكره وجهده من أجل توضيح كافة النقاط، حيث ‏تضمنت عددا من المحاور منها المفهوم الحديث للبروتوكول والإيتيكيت والمراسم ومبادئ البروتوكول والإتيكيت، ونشأتهما وأهميتهما، وتوضيح مفهوم البروتوكول والبرستيج والدبلوماسية وعلاقتهما بالاتيكيت مع كبار الشخصيات، ودستور الإتيكيت وحالات كسر الإتيكيت والإتيكيت الإسلامي وإتيكيت التحية وبروتوكول توقيع الاتفاقيات، ومهارات فن المراسم والبروتوكول والإتيكيت والبروتوكول وتنظيم وإدارة الاجتماعات وأخلاقيات العمل وفن التعامل مع الآخرين في مجال الإتيكيت والمراسم، كما تضمن البرنامج التعريف بالمدارس الحديثة للبروتوكول والإتيكيت والإقناع .

 وأوضح أن البرنامج أسهم في تزويد المشاركين بالمعارف والأطر العامة عن مفاهيم وأساسيات المراسم وفن الإتيكيت وبروتوكول التعامل مع كبار الشخصيات، وطبيعة العلاقة بين قواعد الإتيكيت والبرتوكولات الدولية والمبادئ الأساسية للقيم والعادات والتقاليد والأخلاق الإسلامية بشكل عام والعربية بشكل خاص، وإكسابهم المهارات اللازمة والمتعارف عليها دوليا في التعامل مع كبار الشخصيات والضيوف الرسميين وفي مختلف المناسبات والمحافل المحلية والدولية.

بعدها تم تقديم فيلم استعرض لقطات من جلسات الدورة وما تم تنفيذه من نشاطات عملية ونظرية، وما سجلته من مناقشات وحوارات ومداخلات، ثم قامت راعية الحفل بتسليم الشهادات على الدراسين والدارسات.

 

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