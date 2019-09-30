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بنك العز يدعم مؤتمر الوقاية من سوء معاملة الأطفال

الإثنين 30 سبتمبر 2019 06:34 م بتوقيت مسقط

بنك العز يدعم مؤتمر الوقاية من سوء معاملة الأطفال

 

مسقط – الرؤية

 

قدم بنك العز الإسلامي دعمه للمؤتمر الدولي للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال الذي انطلقت فعالياته في مركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، وأقيم تحت رعاية مساعد أمين عام مجلس الوزراء للمؤتمرات صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد، وذلك بالشراكة بين جامعة السلطان قابوس ووزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الأطفال ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وجمعية المهنيين العرب للوقاية من العنف ضد الأطفال والجمعية العالمية لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال .

وقالت عائشة بنت عبدالله الخروصية مساعد المدير العام رئيسة قسم التخطيط الاستراتيجي والمسؤولية الاجتماعية والعلامة التجارية إن هذا النوع من المؤتمرات يوصي بالضروريات الواجب مراعاتها في التعامل مع الأطفال، وبدورنا في بنك العز الإسلامي نقدم هذا الدعم إيمانا بأهمية تنشئة الأجيال الجديدة كونهم طاقة المستقبل.

ويهدف المؤتمر لأن يكونَ منصةً عالميةً للبحث العلمي، وعرضِ أفضلِ الممارسات، والابتكار في مجال تعزيز حماية الطفل من سوء المعاملة والاهمال. وقد حرص المنظمون على إشراك كافة القطاعات ذات العلاقة، وقد تم تنظيم حلقات عمل خاصة لأولياء الأمور وكذلك إشراك الشباب في مبادرة منتدى الشباب، وتقديم الأطفال مبادرة رائعةً تَمَثَّلَتْ فيما أُطلق عليه "سفراءُ الحماية".

 

 

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