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تتويج صحار الدولي بجائزة "الأفضل أداء"

الإثنين 30 سبتمبر 2019 06:33 م بتوقيت مسقط

تتويج صحار الدولي بجائزة "الأفضل أداء"

 

مسقط – الرؤية

 

حصد صحار الدولي جائزة مجلة عمان الاقتصادية (OER) ضمن "أفضل 20 شركة أداء" نظير التميز الذي يُحققه البنك في مجال الأعمال. وتعد الجائزة الخامسة التي يحصدها صحار الدولي لهذا العام، ومثل البنك في حفل توزيع الجوائز أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، وسط حضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للبنك.

وعلى هامش ملتقى OER للأعمال السنوي، أقيم حفل توزيع الجوائز تحت رعاية معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في فندق شيراتون عمان. وتسلم الجائزة نيابة عن صحار الدولي أحمد المسلمي، بحضور أكثر من 150 مسؤولا من القطاع الحكومي والخاص ورواد الأعمال من مختلف القطاعات الصناعية في السلطنة.

 

وقال أحمد المسلمي: استطاع صحار الدولي أن يترجم ثقافة الفوز التي يتبناها إلى حقيقة، ونتشرف بتصنيفنا ضمن أفضل 20 شركة في السلطنة. وفي إطار رؤيتنا لأن نكون مؤسسة خدمية عمانية الهوية عالمية الريادة، تساعد المجتمعات والناس على الازدهار والنمو، نستثمر في تزويد زبائننا بخدمات ومنتجات تتسم بآفاق أوسع وقيمة أكبر وسرعة أكثر. ويُعد ترسيخ مكانة صحار الدولي ضمن أفضل 20 شركة أداء بمثابة دافع لتقديم المزيد والاستمرار بالمضي قدما باستراتيجيتنا الجديدة نحو التميز والفوز. وبالنيابة عن البنك أشكر كافة الأطراف ذات الصلة نظير ثقتهم بصحار الدولي، كما أشكر مجلة عمان الاقتصادية OER نظير تقديرهم لمساهمات صحار الدولي في القطاع التجاري بالسلطنة ودوره الحيوي في دعم مسيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي الشامل.

وركزت نسخة هذا العام من ملتقى أعمال OER على موضوع "عُمان: حوافز للنمو"؛ إلى جانب تسليط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى آفاق النمو التي تشهدها السلطنة باعتبارها الأسرع نمواً اقتصاديا في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019. كما تضمن الملتقى أيضًا حلقات للنقاش تطرقت إلى كيفية تمكين محفزات النمو السلطنة من توسيع الزخم الاقتصادي في السنوات المقبلة.

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